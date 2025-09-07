Hidvéghi Balázs: Hergel a liberális média a kötcsei piknik miatt

Mint mondta, ezt a Tisza Párt vezérének köszönhetik, mert „Magyar Péter szervezett rá erre az eseményre egy provokációt”, ami miatt nagyobb biztonsági készültségre, több rendőrre van szükség a kötcsei pikniken.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz korábbi európai parlamenti (EP-) képviselője a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2023. augusztus 26-án. Az államtitkár a kötcsei piknikről üzent. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezzel forduljanak Magyar Péterhez!”

Az államtitkár hangsúlyozta:

Mi itt együtt vagyunk, erősek vagyunk, megbeszéljük, mik a közös dolgaink, és hogyan megyünk tovább előre”.

Óriási a tét, az ország szuverenitásáról van szó – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy

néhány hónap múlva választások lesznek.

„Mi erre készülünk” – mondta.