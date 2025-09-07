Hírlevél

Rendkívüli

Kötcse

Hidvéghi Balázs: Hergel a liberális média a kötcsei piknik miatt

Hergel a liberális média a kötcsei piknik miatt – írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap a Facebookon. Hidvéghi Balázs a posztban megjelent videóban kijelentette: nem tetszik a liberális médiának, hogy nem támadhatja le a kötcsei piknikre a Dobozy-kúriába érkezőket.
Mint mondta, ezt a Tisza Párt vezérének köszönhetik, mert „Magyar Péter szervezett rá erre az eseményre egy provokációt”, ami miatt nagyobb biztonsági készültségre, több rendőrre van szükség a kötcsei pikniken. 

kötcsei piknik. Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az Európa döntés előtt - A jövő évi EP-választás tétje című pódiumbeszélgetésen a Tranzit fesztiválon Tihanyban 2023. augusztus 26-án.MTI/Bodnár Boglárka
Hidvéghi Balázs, a Fidesz korábbi európai parlamenti (EP-) képviselője a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2023. augusztus 26-án. Az államtitkár a kötcsei piknikről üzent. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezzel forduljanak Magyar Péterhez!”

Az államtitkár hangsúlyozta: 

Mi itt együtt vagyunk, erősek vagyunk, megbeszéljük, mik a közös dolgaink, és hogyan megyünk tovább előre”.

Óriási a tét, az ország szuverenitásáról van szó – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy 

néhány hónap múlva választások lesznek. 

„Mi erre készülünk” – mondta.

