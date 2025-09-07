Hírlevél

Kötcse

Halászlé rotyogott a bográcsban a kötcsei pikniken

Idén sem maradt el a közös főzés, amelynek középpontjában a hagyományos magyar halászlé állt. A kötcsei piknik évek óta a magyar politikai élet egyik legfontosabb találkozóhelye, ahol a kormány tagjai és közéleti szereplők kötetlen hangulatban vitatják meg az ország ügyeit.
A kötcsei piknik résztvevői között ott volt Pintér Sándor belügyminiszter, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, valamint Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője és Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció szóvivője is. A politikusok a bogrács mellett állva figyelték, ahogy a halászlé elkészül, miközben jókedvű beszélgetésekkel és közös munkával teremtettek fesztelen hangulatot.

Pintér Sándor, Szentkirályi Alexandra és Sára Botond közösen figyelték, hogyan készül a bográcsban a halászlé a kötcsei pikniken.
Pintér Sándor, Szentkirályi Alexandra és Sára Botond közösen figyelték, hogyan készül a bográcsban a halászlé a kötcsei pikniken. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Halászlé a kötcsei piknik középpontjában

A Dobozy-kúria udvarán tartott eseményen a halászlé szimbolikus fogássá vált: egyszerre jelentette a magyar gasztronómia hagyományait és a közösségi élményt. A kötcsei piknik sajátossága, hogy a politikai egyeztetések mellett mindig szerepet kap a közös főzés és étkezés, amely közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket.

Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője és Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció szóvivője a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

