Halászlé rotyogott a bográcsban a kötcsei pikniken

A kötcsei piknik résztvevői között ott volt Pintér Sándor belügyminiszter, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, valamint Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője és Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció szóvivője is. A politikusok a bogrács mellett állva figyelték, ahogy a halászlé elkészül, miközben jókedvű beszélgetésekkel és közös munkával teremtettek fesztelen hangulatot.

Pintér Sándor, Szentkirályi Alexandra és Sára Botond közösen figyelték, hogyan készül a bográcsban a halászlé a kötcsei pikniken. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Halászlé a kötcsei piknik középpontjában

A Dobozy-kúria udvarán tartott eseményen a halászlé szimbolikus fogássá vált: egyszerre jelentette a magyar gasztronómia hagyományait és a közösségi élményt. A kötcsei piknik sajátossága, hogy a politikai egyeztetések mellett mindig szerepet kap a közös főzés és étkezés, amely közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket.