Kötcsén senki sem kíváncsi Magyar Péterre, ezt üzenték a lakosok

Magyar Péterből nem kérnek Kötcsén – a vasárnapi piknik helyszínén járt a Blikk, megnézték, hogy készül a falu. A falusiakat a piknik nem zavarja, inkább Magyar Péter várható jelenléte kavarja fel. Kötcse nem kertel.

Kötcse: Magyar Péter következő balhéja

Fotó: Polyák Attila

A lap Kötcsén járt, hogy megnézzék, hogyan készül a falu a hétvégére, amit tapasztaltak és cikkükből kiderül, az emberek véleménye az: „Mi csak egy kis nyugalmat akarunk” - mondja a lap által megszólaltatott János. Hozzáteszi,

a piknik nem zavarja, inkább Magyar Péter várható jelenléte kavarja fel.

„Ha ő is egy udvarra szervezné a gyűlését, nem zavarna senkit. De így? Az unokám vasárnap költözne haza és nem fog tudni elférni tőlük autóval a főtéren!

Egyébként is miért pont a piknik napjára kell szervezni? Ez így csak provokáció!”

teszi hozzá a helyi lakos.

Így gondolja egy másik megszólaltatott kötcsei is, Tibor is, aki nem rejti véka alá véleményét:

„Föl van háborodva a falu, ellepnek majd mindent a tiszások. Egyébként is, amiket összehazudozik, ilyen emberre nincs szükségünk.”

Mi is az a Kötcsei Piknik?

A Polgári Magyarországért Alapítvány immár 24. alkalommal rendezi meg a hazai konzervatív véleményvezérek és gondolkodók legnagyobb seregszemléjét, a Polgári Pikniket Kötcsén. A vasárnapi eseményen a nyitóbeszédet, egyben politikai iránymutatást Orbán Viktor miniszterelnök tartja.

A hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetének számító találkozón a miniszterelnök értékeli a jobboldal helyzetét, meghatározza a kampánystratégiát és általános iránymutatást ad.

A Polgári Pikniknek minden évben a Dobozy Kúria ad otthont. A 2004 óta évente legalább egyszer megrendezett, kötetlen hangulatú, piknik jellegű találkozó évről évre több száz meghívottat fogad a polgári-konzervatív oldalról. A Kötcsei Piknik résztvevői között szokás, hogy adománnyal járulnak hozzá egy-egy kiemelt civil szervezet vagy közösség támogatásához.

Nemcsak Magyar Péter, a TEK is ott lesz Kötcsén

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak, miután lebuktak az adóemelési terveikkel.

Orbán Viktor szerint messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni.

Az idei év mégis csak más lehet az eddigiekhez képest, ugyanis idén Magyar Péter is Kötcsére hívta a tiszásokat. Éppen ez az oka a korlátozásoknak, ugyanis ez a protokoll akkor, amikor felmerül annak az esélye, hogy egymáshoz közel tartott tömegrendezvény résztvevői között konfliktus, összezördülés alakulhat ki.