Kötetlenül Kötcsén: minden, amit a Polgári Piknikről tudni érdemes

A Polgári Pikniknek minden évben a Dobozy Kúria ad otthont. A 2004 óta évente legalább egyszer megrendezett, kötetlen hangulatú, piknik jellegű találkozó évről évre több száz meghívottat fogad a polgári-konzervatív oldalról. A Kötcsei Piknik résztvevői között szokás, hogy adománnyal járulnak hozzá egy-egy kiemelt civil szervezet vagy közösség támogatásához.
A rendezvény állandó felszólalója és fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök, aki ezúttal is beszédet mond.
A hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetének számító találkozón a miniszterelnök értékeli a jobboldal helyzetét, meghatározza a kampánystratégiát és általános iránymutatást ad.
Ezen túlmenően a miniszterelnök értékeli Magyarország politikai és gazdasági helyzetét Európában és a globális színtéren, s a levont konzekvenciák alapján pozicionálja az országot a térképén.
„Kötcse a modern Szárszó” – jellemezte a találkozót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány éve. „Ahogy annak idején a nemzet ügyeiről 1943-ban is kellett tanácskozni egy nagyon is tragikus időszakban, úgy most, a rendszerváltozás után 30 évvel is elengedhetetlen, hogy az országnak legyen egy szellemi elitje, amely szóba áll egymással és – egyetértve vagy vitatkozva – a jelen és a jövő nagy kérdéseire választ keres.”
A miniszter – aki a egyúttal Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának tagja – nem véletlenül utalt Balatonszárszóra, hiszen a dél-balatoni város adott otthont 1943. augusztusában a Magyar Élet konferenciának. A Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsőség) Diákszövetsége megvásárolta a Nefelejts-villát, majd fokozatosan bővítette a területet, ahol nyaranta a konferenciákat tartották. A legnagyobb hangsúly az egyetemisták, főiskolások konferenciáira esett. Az 1943 nyarán megtartott Magyar Élet Tábor fő témája a magyar társadalom és gazdaság II. világháború utáni kérdéseinek megvitatása volt. Ez adta az ötletet és az ihletet a Kötcsei Piknik megszervezéséhez.
Dobozy-kúria, a polgári Magyarország jelképe
A Dobozy-kúria a 18. században, barokk stílusban épült kisnemesi kúria. A feljegyzések szerint 1852-ben Kovács Imre lakott az épületben, majd 1876-ban egy tiszaroffi nemes, Magyari Kossa Sámuel birtokába került. Az épületegyüttes állt Svastits Antal főszolgabíró tulajdonában is. A legendárium szerint az épület alatti kis pince volt a „kóter”, azaz a fogda, míg az épülettől távolabb volt a deres, ahol a hajdúk a botozásos büntetést végrehajtották. Az épületet jelenlegi tulajdonosa Dobozy Miklós, aki Kesserű Sándortól vásárolta meg az ingatlant.
Hazánkban Orbán Viktor honosította meg az évértékelő műfaját, így a magyar közéletben a Fidesz pártelnöke az első miniszterelnök, aki nem az Országgyűlésben, hanem külső helyszínen, saját politikai közösségének társaságában értékeli az ország egy-egy évét. A miniszterelnök kötcsei beszédének témáit viszont mindig az aktuális politikai helyzet szüli.
Előadásának elemei visszaköszönnek az őszi parlamenti ülésszak első napjaiban mondott felszólalásaiban,
a legfontosabb állításokat pedig a közvélemény is megismeri a sajtóbeszámolók útján.
Szinte sosem lehet előre tudni, miről folyik majd a diskurzus Kötcsén, de Orbán Viktor rendszerint itt vázolja, hogy milyen stratégia mentén halad tovább az ország, így azt is, hogy milyen jövőképet lát. Mivel a találkozót követően, 2026-ban ismét országgyűlési választások lesznek, ez a téma nagy valószínűséggel többször is szóba fog kerülni vasárnap.
Balog Zoltán, korábbi emberi erőforrások minisztere, református püspök az alábbi gondolatokkal foglalta össze a Kötcsei Piknik jelentőségét.
„Kötcse küldetése az, hogy fenntartsa azt a légkört, erősítse azt a közösséget, amely számára Magyarország jövője személyes, becsületbeli ügy. Nemcsak egyszerűen valami politikai kérdésként tekintenek rá, hanem a saját személyes életüket és az őket körülvevő nagyobb közösség ügyét összekötötték ennek a nemzetnek az ügyével. Nekünk Kötcsén ebben a bizonyosságban kell megerősítenünk őket: legyenek bizonyosak, hogy ez továbbra is így van. Én Kötcsén azért vagyok ott, mert továbbra is hiszek abban, hogy ennek az országnak egy polgári, keresztény és nemzeti erőkben gazdag országnak kell lennie” – fogalmazott Balog Zoltán.
A komoly sajtóérdeklődés miatt rendszeresen részt vesz az eseményen egy maroknyi kormányellenes tüntető is. Gyaníthatóan
erre kíván rácsatlakozni idén a Tisza Párt vezére, Magyar Péter is, aki hívei körében már meghirdette, hogy rendzavarási céllal ott lesz Kötcsén, illetve a környéken.
Mi is ott leszünk és beszámolunk az eseményekről!