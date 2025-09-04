Kötetlenül Kötcsén: minden, amit a Polgári Piknikről tudni érdemes

Kötcse a modern Szárszó

„Kötcse a modern Szárszó” – jellemezte a találkozót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány éve. „Ahogy annak idején a nemzet ügyeiről 1943-ban is kellett tanácskozni egy nagyon is tragikus időszakban, úgy most, a rendszerváltozás után 30 évvel is elengedhetetlen, hogy az országnak legyen egy szellemi elitje, amely szóba áll egymással és – egyetértve vagy vitatkozva – a jelen és a jövő nagy kérdéseire választ keres.”

A miniszter – aki a egyúttal Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának tagja – nem véletlenül utalt Balatonszárszóra, hiszen a dél-balatoni város adott otthont 1943. augusztusában a Magyar Élet konferenciának. A Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsőség) Diákszövetsége megvásárolta a Nefelejts-villát, majd fokozatosan bővítette a területet, ahol nyaranta a konferenciákat tartották. A legnagyobb hangsúly az egyetemisták, főiskolások konferenciáira esett. Az 1943 nyarán megtartott Magyar Élet Tábor fő témája a magyar társadalom és gazdaság II. világháború utáni kérdéseinek megvitatása volt. Ez adta az ötletet és az ihletet a Kötcsei Piknik megszervezéséhez.

Dobozy-kúria, a polgári Magyarország jelképe A Dobozy-kúria a 18. században, barokk stílusban épült kisnemesi kúria. A feljegyzések szerint 1852-ben Kovács Imre lakott az épületben, majd 1876-ban egy tiszaroffi nemes, Magyari Kossa Sámuel birtokába került. Az épületegyüttes állt Svastits Antal főszolgabíró tulajdonában is. A legendárium szerint az épület alatti kis pince volt a „kóter”, azaz a fogda, míg az épülettől távolabb volt a deres, ahol a hajdúk a botozásos büntetést végrehajtották. Az épületet jelenlegi tulajdonosa Dobozy Miklós, aki Kesserű Sándortól vásárolta meg az ingatlant.



Orbán Viktor nemcsak felszólal, iránymutatást ad

Hazánkban Orbán Viktor honosította meg az évértékelő műfaját, így a magyar közéletben a Fidesz pártelnöke az első miniszterelnök, aki nem az Országgyűlésben, hanem külső helyszínen, saját politikai közösségének társaságában értékeli az ország egy-egy évét. A miniszterelnök kötcsei beszédének témáit viszont mindig az aktuális politikai helyzet szüli.

Előadásának elemei visszaköszönnek az őszi parlamenti ülésszak első napjaiban mondott felszólalásaiban,

a legfontosabb állításokat pedig a közvélemény is megismeri a sajtóbeszámolók útján.