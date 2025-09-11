Kovács Zoltán: Akasztással, golyóval, lincseléssel fenyegetik a nemzeti oldalt

Kovács Zoltán a Facebook-bejegyzésében kemény hangon szólalt meg az európai és amerikai közéleti erőszak kapcsán, és arra figyelmeztetett, hogy az efféle kultúra begyűrűzése Magyarországon is komoly következményekkel járhat.

Kovács Zoltán szerint Charlie Kirk meggyilkolása intő példa Magyarország számára Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Kovács Zoltán: Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!

A posztjában a fideszes politikus több nemzetközi és hazai esetet is említett, amelyek szerinte a politikai agresszió súlyosbodását jelzik.

Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra!”

– írta Kovács, majd részletezte: szerinte Charlie Kirk, a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját csak azért lőtték agyon, mert kiállt a konzervatív, nemzeti oldal és a hazája mellett.

Az államtitkár említést tett arról is, hogy Amerikában már Donald Trump ellen is merényletet kíséreltek meg, és hogy Európában Robert Ficót is érte támadás.

Kovács rámutatott: a nyugati nagyvárosokban, a „migránsokkal teli” településeken mindennaposak a zavargások és gyújtogatások, de emellett már Magyarországon is érzékelhető a nemzeti oldalt ért támadások és fenyegetések növekedése – írja a Magyar Nemzet. A poszt szerint:

Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás. A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Ez már nem politika. Ez hadüzenet.”

Az államtitkár a bejegyzésében úgy vélte, hogy mindez nem véletlen, hanem egy célzott folyamat eredménye.

A cél: megfélemlítés, káosz, és a nemzeti erők eltüntetése. Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!”

– írta Kovács Zoltán, felszólítva a magyar társadalmat és politikai szereplőket a béketeremtésre.



