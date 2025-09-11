Kovács Zoltán: Akasztással, golyóval, lincseléssel fenyegetik a nemzeti oldalt

Kovács Zoltán a Facebook-bejegyzésében kemény hangon szólalt meg az európai és amerikai közéleti erőszak kapcsán, és arra figyelmeztetett, hogy az efféle kultúra begyűrűzése Magyarországon is komoly következményekkel járhat.
A posztjában a fideszes politikus több nemzetközi és hazai esetet is említett, amelyek szerinte a politikai agresszió súlyosbodását jelzik.
Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra!”
– írta Kovács, majd részletezte: szerinte Charlie Kirk, a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját csak azért lőtték agyon, mert kiállt a konzervatív, nemzeti oldal és a hazája mellett.
Az államtitkár említést tett arról is, hogy Amerikában már Donald Trump ellen is merényletet kíséreltek meg, és hogy Európában Robert Ficót is érte támadás.
Kovács rámutatott: a nyugati nagyvárosokban, a „migránsokkal teli” településeken mindennaposak a zavargások és gyújtogatások, de emellett már Magyarországon is érzékelhető a nemzeti oldalt ért támadások és fenyegetések növekedése – írja a Magyar Nemzet. A poszt szerint:
Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás. A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Ez már nem politika. Ez hadüzenet.”
Az államtitkár a bejegyzésében úgy vélte, hogy mindez nem véletlen, hanem egy célzott folyamat eredménye.
A cél: megfélemlítés, káosz, és a nemzeti erők eltüntetése. Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!”
– írta Kovács Zoltán, felszólítva a magyar társadalmat és politikai szereplőket a béketeremtésre.