Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán: Akasztással, golyóval, lincseléssel fenyegetik a nemzeti oldalt

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
A kormány nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára egy Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a magyar közéletben tapasztalható erőszakos megnyilvánulásokat, és azokat összefüggésbe hozta a Charlie Kirk meggyilkolásához vezető globális politikai folyamatokkal. Kovács Zoltán szerint a balliberális oldal célja világszerte a megfélemlítés, a káoszokozás és a nemzeti erők eltüntetése, ezért felszólította a hazai közvéleményt, hogy az ne hagyja, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen.
Kovács Zoltáncharlie kirkerőszak

Kovács Zoltán a Facebook-bejegyzésében kemény hangon szólalt meg az európai és amerikai közéleti erőszak kapcsán, és arra figyelmeztetett, hogy az efféle kultúra begyűrűzése Magyarországon is komoly következményekkel járhat.

Kovács Zoltán: Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!
Kovács Zoltán szerint Charlie Kirk meggyilkolása intő példa Magyarország számára Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A posztjában a fideszes politikus több nemzetközi és hazai esetet is említett, amelyek szerinte a politikai agresszió súlyosbodását jelzik.

Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra!”

– írta Kovács, majd részletezte: szerinte Charlie Kirk, a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját csak azért lőtték agyon, mert kiállt a konzervatív, nemzeti oldal és a hazája mellett. 

Az államtitkár említést tett arról is, hogy Amerikában már Donald Trump ellen is merényletet kíséreltek meg, és hogy Európában Robert Ficót is érte támadás.

Kovács rámutatott: a nyugati nagyvárosokban, a „migránsokkal teli” településeken mindennaposak a zavargások és gyújtogatások, de emellett már Magyarországon is érzékelhető a nemzeti oldalt ért támadások és fenyegetések növekedése – írja a Magyar Nemzet. A poszt szerint:

Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás. A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Ez már nem politika. Ez hadüzenet.”

Az államtitkár a bejegyzésében úgy vélte, hogy mindez nem véletlen, hanem egy célzott folyamat eredménye.

A cél: megfélemlítés, káosz, és a nemzeti erők eltüntetése. Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!”

– írta Kovács Zoltán, felszólítva a magyar társadalmat és politikai szereplőket a béketeremtésre.


 

 

