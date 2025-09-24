Hírlevél

Rendkívüli

Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán: Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Ilaria Salis ügye soha nem az emberi jogokról vagy a demokráciáról szólt, hanem egy cinikus brüsszeli politikai játszmáról. Kovács Zoltán úgy véli, az olasz antifasiszta aktivista és társai tudatosan érkeztek Magyarországra, hogy politikai meggyőződésből embereket támadjanak meg az utcán.
Kovács ZoltánBrüsszelantifa támadásIlaria Salis

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint az Európai Parlament azzal, hogy fenntartja Salis mentelmi jogát, nem csupán mentegeti, hanem aktívan védi is a szélsőséges bűnözőt, pusztán azért, hogy támadhassa Magyarországot. 

Kovács Zoltán: Brüsszel cinikus politikai játszmát folytat.
Kovács Zoltán: Visszautasítjuk Brüsszel rágalomhadjáratát. Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye! Fotó: AFP

Kovács Zoltán: Brüsszel cinikus politikai játszmát folytat

Az államtitkár a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: a mai sajtótájékoztatója beismerő vallomás volt az olasz antifasiszta aktivista részéről.

Ez soha nem az emberi jogokról vagy a demokráciáról szólt, hanem arról, hogy Brüsszel cinikus politikai játszmát folytat”

- írta az államtitkár, hozzátéve, hogy szerinte a „brüsszeli elvtársak” kizárólag azért védik Salist, hogy támadhassák Magyarországot, még az sem számít, ha közben erőszakos szélsőségeseknek adnak védelmet. 

Mint kifejtette:

Salis és antifasiszta társai előre megfontolt szándékkal jöttek Magyarországra, hogy politikai meggyőződésből az utcán embereket verjenek. Ez nem politika, hanem terrorizmus!”

Kovács Zoltán hangsúlyozta: 

Azzal, hogy az Európai Parlament fenntartja Salis mentelmi jogát, nem egyszerűen egy bűnözőt menteget, hanem aktívan védelmez egy antifasiszta terroristát. Ezzel azt mutatják, hogy Magyarország elleni hatalmi játszmájukban még a terroristák védelme is megengedett eszköz a céljaik érdekében”

- írta az államtitkár, aki a bejegyzésében leszögezte azt is, hogy a brüsszeli vádaskodásokkal szemben a magyar igazságszolgáltatás független, az ügyészség vizsgálatait pedig az esetek 99 százalékában a bíróságok is helybenhagyják.

Nem szokott tévedni!”

- fogalmazott Kovács Zoltán, aki egyértelmű üzenetet küldött:

Visszautasítjuk Brüsszel rágalomhadjáratát. Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye!”

 

