Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Óriási botrány: feljelentették Krúbit, akár 5 évet is kaphat

A rendőrség a nyomozó főügyészséghez tette át a feljelentést Krúbi ügyében. Mint az ismeretes, Krúbi, az ellenzéki rapper egyik koncertjén a miniszterelnök felakasztásáról verselt, emiatt tett feljelentést Tényi István.
KrúbiKNYFNemzeti Nyomozó IrodaTényi István

A Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) tette át Tényi István feljelentését a rendőrség, ugyanis ez a hatóság az, amely a mentelmi joggal védett személyek által, illetve az ellenük elkövetett bűncselekmények ügyében jár el – írta meg a Magyar Nemzet a Krúbi ellen indult eljárással kapcsolatban.

Krúbi, a gátlástalan ellenzéki rapper Fotó: Facebook / Facebook
Krúbi, a gátlástalan ellenzéki rapper 
Fotó: Facebook / Facebook

Tényi István azután tette meg feljelentését a Krúbi nevű ellenzéki rapper ellen, hogy az egy fellépésén Orbán Viktor felakasztásáról beszélt

Előbb Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki az előadó, később áttért Orbán Viktorra, akit – egyebek mellett – „szaftos falatnak” is nevezett, majd mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt: 

„amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – ezt verselte Krúbi.

Tényi István a fentiek miatt emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést, ami a napokban átkerült a főügyészséghez.

 Ilyen vagy hasonló bűncselekményért akár öt év is kiszabható.

 

 

