Óriási botrány: feljelentették Krúbit, akár 5 évet is kaphat

A Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) tette át Tényi István feljelentését a rendőrség, ugyanis ez a hatóság az, amely a mentelmi joggal védett személyek által, illetve az ellenük elkövetett bűncselekmények ügyében jár el – írta meg a Magyar Nemzet a Krúbi ellen indult eljárással kapcsolatban.

Krúbi, a gátlástalan ellenzéki rapper

Tényi István azután tette meg feljelentését a Krúbi nevű ellenzéki rapper ellen, hogy az egy fellépésén Orbán Viktor felakasztásáról beszélt.

Előbb Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki az előadó, később áttért Orbán Viktorra, akit – egyebek mellett – „szaftos falatnak” is nevezett, majd mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt:

„amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – ezt verselte Krúbi.

Tényi István a fentiek miatt emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést, ami a napokban átkerült a főügyészséghez.