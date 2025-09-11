Óriási botrány: feljelentették Krúbit, akár 5 évet is kaphat

A Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) tette át Tényi István feljelentését a rendőrség, ugyanis ez a hatóság az, amely a mentelmi joggal védett személyek által, illetve az ellenük elkövetett bűncselekmények ügyében jár el – írta meg a Magyar Nemzet a Krúbi ellen indult eljárással kapcsolatban.
Előbb Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki az előadó, később áttért Orbán Viktorra, akit – egyebek mellett – „szaftos falatnak” is nevezett, majd mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt:
„amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – ezt verselte Krúbi.
Tényi István a fentiek miatt emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést, ami a napokban átkerült a főügyészséghez.
Ilyen vagy hasonló bűncselekményért akár öt év is kiszabható.