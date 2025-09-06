Gyomorforgató: Majka után Krúbi is Orbán Viktor meggyilkolásával hergelte a közönségét

Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi. A zenész a koncertjének egy pontján váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, vers formájában. És nem kicsit, nagyon túllőtt a célon.

Krúbi koncert közben: ezúttal túllépett minden határt

Fotó: Facebook / Facebook

Krúbi a bizonyos szint alá süllyedt

„A nap újra felragyog , a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki, majd rátért Orbán Viktorra. A baloldali zenész Magyar Péter gondolatát visszhangozva azt mondta, hogy a miniszterelnök megvan szeppenve, hiszen „20 évig a Feri fasza volt a kezében a fegyver. De most a Feri elment és ott áll üres kezekkel.”

Majd ennél is alpáribb stílusban a testtömegére célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte. Közel másfél perces performanszának végén pedig mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.

Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”

– zárta döbbenetes előadását Krúbi.

A közönség egy része hangos ovációban tört ki. Nem először az attrakció során, hiszen amikor a zenész Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról verselt, akkor is hasonló reakciók érkeztek.

A koncertről a dél-somogyi Tisza is megosztott Facebook-oldalán egy, a közönség soraiból készített felvételt. Ezen az hallható, hogy a közönség azt skandálja: „Árad a Tisza!”

Krúbi régóta támadja a Fideszt a koncertjein: a Szigeten többször is felcsendült a „Mocskos Fidesz!”-skandálás. De a debreceni Campus Fesztiválon adott koncertjén is pontosan ugyanez történt. Akkor ráadásul a koncert részeként „Viktória királynő emlékére” elrendelt, egyperces néma csend alatt hangzott fel a skandálás.

Nem ez az első eset, hogy a baloldali celebek Orbán Viktor meggyilkolásáról fantáziálnak. Majka a Campuson eljátszotta a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökéről szóló, Csurran, cseppen című számát. A produkció végén pedig az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a kormányfőt alakító rappert. Ő erre össze is esett, és meghalt.