Célt tévesztett a politikai támadás: befejeződött a felülvizsgálat a KSH-nál, még javultak is a szegénységi adatok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pontot tett a „botrányhullám” végére: lezárult a 2018 és 2023 közötti EU–SILC-felmérés adatrevíziója, azaz a 2022-es népszámlálás népességadatait felhasználó újrasúlyozás, ellenőrzés. Az eredmény? A revízió kapcsán kiderült, 2023-ban kevesebb volt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya Magyarországon, mint előzőleg közölték – sőt, 2022-höz képest még javult is – olvasható a Mandiner cikkében.

Forrás: KSH

„Áltudományos támadások” – de nem miattuk jött a revízió

A hivatal munkatársai a sajtótájékoztatón egyértelműen fogalmaztak: nem a sajtóban felkapott, áltudományos alapokon nyugvó bírálatok indították el a felülvizsgálatot.

A revízió eleve betervezett volt, a döntést róla már 2023-ban, egy évvel a sajtóbeli támadások előtt meghozták, és az Európai Unióhoz igazodva a 2022-es népszámlálás népességadatai szolgáltak hozzá új alapként. Ez egy természetes, rutinszerű gyakorlat, amelynek célja az, hogy a mérések hosszabb távon is megbízhatóak maradjanak.

Mi történt pontosan?

A statisztikusok finomhangolták a jövedelemadatok pótlási módszerét – amitől így kisimult a korábban előforduló kiugró érték – , és pontosították a bruttósítási algoritmust. Ez utóbbi megszüntette azt a furcsa inkonzisztenciát, amely a nettó és bruttó jövedelmek között jelentkezett. A sajtótájékoztatón kiemelték,

minden eddigi mérés és közölt mutató a nettó jövedelmet vette alapul, így az eltérés amúgy is technikai volt, semmi érdemi torzításról nem beszélhetünk.

A jövedelemadatok pótlása kapcsán jelezték a hivatal munkatársai, hogy az a csoport, ahol észrevették a kutatók a kiugró értékeket – az egyfős háztartások, nyugdíjasok – „válaszadási hajlandósága” a koronavírus-járvány során csökkent.

A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy nem voltak hajlandóak a járvány közepette beengedni a felmérést készítő KSH-s munkatársakat,

akiknek így – az Eurostat-sztenderdeknek megfelelően – egy átlagolt adattal kellett pótolniuk a kieső adatokat.

A sajtótájékoztatón a KSH munkatársai közölték, a mintavételes eljárás esetében, hogyha az egészen apró mintákat vizsgálják a kutatók, ahogy csökken a vizsgált minta darabszáma, úgy fedezhető fel az anomália. Leszögezték, hogy ezek az eltérések az Eurostat sztenderdjeinek megfelelnek, a mutatókat pedig nem befolyásolják.