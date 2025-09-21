Hírlevél

Ebből baj lesz: megérkezett a tálibok válasza Trump dörgedelmes üzenetére

Kubatov: Azt hittük, Gyurcsányt nem lehet fölülmúlni

1 órája
A magyar politikatörténet legnagyobb disznósága zajlik éppen. Magyar Péter nem csak utólag ismerte be, hogy hazudtak, mint Gyurcsány, már előre elmondta, hogy hazudni fognak a kampányban – mondta el Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója TikTok-videójában.
Az a helyzet, hogy ekkora disznóságot a magyar politikában még senki nem csinált. Azt hittük, hogy a Gyurcsányt nem lehet felülmúlni, mert azért mégis csak az őszödi beszédben mondott egy olyat, ami a magyar politikatörténelemben még nem volt – hangzik el Kubatovtól a videó elején.

Kubatov Gábor
Kubatov Gábor
Fotó: You Tube/Patrióta

Kubatov Gábor a magyar politikai élet legnagyobb disznóságáról

Kubatov összehasonlította Gyurcsány és Magyar Péter szavait, elmondta, valójában mindketten hazudtak a választóknak, csak amíg ezt Gyurcsány utólag ismerte be, addig

Magyar Péter beismerte, hogy végig fogják hazudni a kampányt

– tette hozzá.

A Tisza Pártnak még Gyurcsányt is sikerült felülmúlni…!

