Kubatov: Azt hittük, Gyurcsányt nem lehet fölülmúlni

Az a helyzet, hogy ekkora disznóságot a magyar politikában még senki nem csinált. Azt hittük, hogy a Gyurcsányt nem lehet felülmúlni, mert azért mégis csak az őszödi beszédben mondott egy olyat, ami a magyar politikatörténelemben még nem volt – hangzik el Kubatovtól a videó elején.

Kubatov Gábor

Fotó: You Tube/Patrióta

Kubatov Gábor a magyar politikai élet legnagyobb disznóságáról

Kubatov összehasonlította Gyurcsány és Magyar Péter szavait, elmondta, valójában mindketten hazudtak a választóknak, csak amíg ezt Gyurcsány utólag ismerte be, addig

Magyar Péter beismerte, hogy végig fogják hazudni a kampányt

– tette hozzá.