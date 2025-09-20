Hírlevél

Kubatov Gábor: Ha veszélyben a Fradi, akkor valamit tenni kell

Székely Zója, Dibusz Dénes, Lékai Máté, Lotfi Begi, Nyéki Balázs – ők mind azért lettek ilyen sikeres emberek, mert „bátrak a végtelenségig” és „nagyon szeretik a hazájukat”. Ezzel kommentálta a HírTV élő műsorfolyamában Kubatov Gábor, a Fidesz párigazgatója, az FTC elnöke azt, hogy az elsorolt hírességek csatlakoztak a Fradi Digitális Polgári Körhöz.
Kubatov Gábor az élő műsorban, a Digitális Polgári Körök országos találkozóján úgy fogalmazott: az ő sikerük, győzelmük

 „nem csak nekik jelent valamit, hanem ennek a 15 milliós nemzetnek is.”

Mint elmondta, könnyű volt őket meggyőzni, hogy csatlakozzanak a Fradi Digitális Polgári Körhöz. „Már régóta beszélgettünk erről, hogy 

ha veszélyben lesz a Fradi, akkor valamit tenni kell. És jól látható, hogy most veszélyben van” 

– jelentette ki Kubatov Gábor, aki szerint ha baloldali kormány van hatralmon, akkor a Ferencváros „mindig pórul jár”.

Az alelnök-pártigazgató arra a legbüszkébb, hogy nem tud olyan helyzetről, amikor egy ferencvárosi sportoló föladta volna, és ez saját magáról sem tudja elképzelni. 

 

