Kubatov Gábor: Amit a tiszás aktivisták műveltek, életveszélyes fenyegetés volt

Két vendéggel folytatódott a Harcosok Órája műsor, a keddi adás első vendége Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója volt – írta meg a Magyar Nemzet.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója

Kubatov: Az ellenzék képtelen Orbán Viktorhoz mérhető politikust felmutatni

Elsőként Kubatov megjegyezte: nem gondolta volna a Tisza Párt szakértőjévé vált Ruszin-Szendi Romuluszról, a tokatábornokról, hogy újságírókat kezd lökdösni, miután politikusnak állt. Ezt követően Kubatov cáfolta a liberális sajtóban megjelent híreszteléseket, miszerint „palotaforradalom” zajlana a Fideszen belül. A Fidesz pártigazgatója úgy fogalmazott, ezek az értelmezések inkább arról árulkodnak, hogy

az ellenzék képtelen Orbán Viktorhoz mérhető politikust felmutatni.

„Egyetlen emberük sincs, aki képes lenne olyan szintű politikai elemző beszédet tartani, mint a miniszterelnök” – hangsúlyozta.

Hazugságok, álhírek és agresszió – az újbaloldal stílusa

„Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédben bevallotta, hogy végig hazudták a kampányt. Magyar Péterék viszont már most bevallják, hogy végig fogják hazudni a kampányt”

– hívta fel a figyelmet a hazugság párhuzamára és a Tisza Gyurcsányt is „túlteljesítő” módszerére Kubatov.

A pártigazgató az álhírekkel és a felgyorsult kommunikációval kapcsolatban pedig megjegyezte:

„ha egy órán belül nem cáfolsz, az igazad nem lesz túlsúlyban.”

A kötcsei hétvége eseményei is szóba kerültek a beszélgetésben, Magyar Péter aktivistái „újságírókat és civileket fenyegettek”, ezzel ellenpontba állította a Fidesz kötcsei rendezvényét:

„Mi húsz éve járunk Kötcsére, soha nem akartuk politikai csatatérré tenni a falut. Az, amit a tiszás aktivisták műveltek, életveszélyes fenyegetés volt”

– mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter tömegrendezvénynek próbálta eladni az összejövetelüket, Kubatov megjegyezte:

„Pontosan tudják, hogy kamut terjesztenek, és úgy gondolják, az embereket át lehet verni.”

Kubatov: Folyamatos kapcsolattartás a saját szavazókkal – több, mint 20 éve így dolgoznak

Az előttünk álló választási kampányról és a felkészülésről Kubatov Gábor elmondta, a Fideszben „gondos, jó gazdái” vannak a választókerületeknek, nem bujkálnak, míg az ellenzéki oldal „Facebook-buborékban” él: agresszív, kívülről importált jelöltekkel próbálkozik vidéken.

a Fidesz „ott folytatja, ahol eddig”, a terepen, a helyi közösségekben, miközben az álhíreket azonnal cáfolja

– hangsúlyozta.