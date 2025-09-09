Kubatov Gábor: Amit a tiszás aktivisták műveltek, életveszélyes fenyegetés volt

Két vendéggel folytatódott a Harcosok Órája műsor, a keddi adás első vendége Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója volt – írta meg a Magyar Nemzet.
Elsőként Kubatov megjegyezte: nem gondolta volna a Tisza Párt szakértőjévé vált Ruszin-Szendi Romuluszról, a tokatábornokról, hogy újságírókat kezd lökdösni, miután politikusnak állt. Ezt követően Kubatov cáfolta a liberális sajtóban megjelent híreszteléseket, miszerint „palotaforradalom” zajlana a Fideszen belül. A Fidesz pártigazgatója úgy fogalmazott, ezek az értelmezések inkább arról árulkodnak, hogy
az ellenzék képtelen Orbán Viktorhoz mérhető politikust felmutatni.
„Egyetlen emberük sincs, aki képes lenne olyan szintű politikai elemző beszédet tartani, mint a miniszterelnök” – hangsúlyozta.
„Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédben bevallotta, hogy végig hazudták a kampányt. Magyar Péterék viszont már most bevallják, hogy végig fogják hazudni a kampányt”
– hívta fel a figyelmet a hazugság párhuzamára és a Tisza Gyurcsányt is „túlteljesítő” módszerére Kubatov.
A pártigazgató az álhírekkel és a felgyorsult kommunikációval kapcsolatban pedig megjegyezte:
„ha egy órán belül nem cáfolsz, az igazad nem lesz túlsúlyban.”
A kötcsei hétvége eseményei is szóba kerültek a beszélgetésben, Magyar Péter aktivistái „újságírókat és civileket fenyegettek”, ezzel ellenpontba állította a Fidesz kötcsei rendezvényét:
„Mi húsz éve járunk Kötcsére, soha nem akartuk politikai csatatérré tenni a falut. Az, amit a tiszás aktivisták műveltek, életveszélyes fenyegetés volt”
– mondta.
Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter tömegrendezvénynek próbálta eladni az összejövetelüket, Kubatov megjegyezte:
„Pontosan tudják, hogy kamut terjesztenek, és úgy gondolják, az embereket át lehet verni.”
Az előttünk álló választási kampányról és a felkészülésről Kubatov Gábor elmondta, a Fideszben „gondos, jó gazdái” vannak a választókerületeknek, nem bujkálnak, míg az ellenzéki oldal „Facebook-buborékban” él: agresszív, kívülről importált jelöltekkel próbálkozik vidéken.
a Fidesz „ott folytatja, ahol eddig”, a terepen, a helyi közösségekben, miközben az álhíreket azonnal cáfolja
– hangsúlyozta.
Kubatov a korábbi ciklusokban sokat támadott adatbázis-építést, a Kubatov-listát „polgári mozgósításként” írta le:
2004 óta ez adja a Fidesz szervezeti erejét. A médiapiac átrendeződésére válaszul digitális polgári köröket építenek, mert a tévék és hírportálok súlya csökken, a közösségi platformoké nő – tette hozzá.
Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzője a Harcosok Órája második vendégeként elemezte a a kötcsei hétvégét és ahhoz kapcsolódóan a jelenlegi politikai helyzetet. A miniszterelnök felszólalása tartalomban, mélységben és perspektívában össze sem vethető Magyar Péter produkciójával – fogalmazott, majd hangsúlyozta:
„A Tisza Párt fölött üvegplafon alakult ki: a kezdeti lendület után megállt a támogatottság, sőt inkább csökken.”
„A tiltakozó hangulatot össze tudták szedni, de tovább lépni már nem tudnak” – tette hozzá. Boros Bánk arra is rávilágított, hogy 2018-ban és 2022-ben is hasonló „csodafegyverek” álltak csatasorba, ahogyan fogalmazott:
„Mind ugyanarra a hype-vonatra ültek fel, de valódi tartalom nélkül ez mindig ugyanoda vezet: vereséghez.”
„Mivel nincs programjuk, Magyar Péterék lejárató kampányra építenek” – tette hozzá Boros.
A Nézőpont Intézet elemzőjének az a véleménye, hogy ismét kétpólusú a magyar politika:
„A nemzeti, szuverenista-konzervatív oldal áll szemben a balliberális oldallal, amelyhez a Tisza is sorolható.”