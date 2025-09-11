Kijelenthető: Brüsszel megbukott

Minden mérőszám szerint teljes kudarc Brüsszel energiapolitikája, egy évvel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének második ciklusa kezdete és a Draghi-jelentés után az Európai Unió semmivel sem került közelebb az energiaválság megoldásához – fogalmazott Gyürki István csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében. Totális kudarc, az európai vállalkozások ötször annyit fizetnek a földgázért, mint az amerikai vetélytársaik, így nehéz lesz labdába rúgniuk a nemzetközi piacon.

Gyürk András szerint totális kudarc Brüsszel energiapolitikája

Fotó: Illusztráció (Bodnár Boglárka/MTI)

Az évfordulóra publikált anyagok gyászos képet festenek az európai gazdaság helyzetéről.

Ezek az adatok világosan mutatják az Európai Bizottság energiapolitikájának teljes kudarcát. Ezért is elfogadhatatlan, hogy szerdai programbeszédében Ursula von der Leyen újfent a szankciók és az erőltetett zöldpolitika mellett foglalt állást

– jelentette ki a fideszes politikus.

Kudarcot vallott Brüsszel energiapolitikája

Európa versenyképességének az egyik legfőbb gátját az eltúlzottan magas energiaárak jelentik. Úgy látszik, Ursula von der Leyen a kollégáival együtt legegyszerűbb képleteket sem képes megérteni. Nem csak az európai cégeket hozza kilátástalan helyzetbe, a lakosságot sem kíméli.

Az energiaszegénységben élők aránya az EU-ban folyamatosan emelkedik, öt év alatt 17 millióval emelkedett azoknak a száma, akiknek az otthonuk kifűtése is nehézségeket okoz.

A lesújtó adatok ellenére Brüsszel nem készül változtatásra. Programbeszéde egyértelművé tette, hogy Von der Leyen és az Európai Bizottság továbbra is a szankciókban és az erőltetett zöldpolitikában gondolkodik. Ezt várják el magyarországi lerakatuktól, a Tisza Párttól, a vállalkozások ellehetetlenítése és az energiaszegénység megugrásának árán is. Mi, Patrióta fideszes politikusok viszont ez ellen, és a magyar emberekért küzdünk

– zárta gondolatait a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, Gyürk András.

Nem megy a matek Brüsszelnek, de most végre engedett a nyomásnak. Hónapok tiltakozása után az Európai Unió kénytelen volt engedni: szigorúbb vámok és importkorlátozások jönnek az ukrán élelmiszerekre. Magyarország régóta sürgette ezt a döntést. Részletek az Origón!



