„Aggresszív kisgyerek a játszótéren” – Nacsa Lőrinc nekiment Magyar Péternek

A Fidesz-kormány célja az „erősödő nemzet” megvalósítása, amit számos programmal és kezdeményezéssel támogatnak: így például a Határtalanul Programmal, melynek keretében – idézte fel Nacsa Lőrinc a Magyar Nemzetnek adott interjúban – 600 ezer magyarországi diák jutott el határon túli magyarlakta területekre. Felidézte azt is: több mint 1 millió 200 ezer külhoni magyar vette fel vagy szerezte vissza a magyar állampolgárságot az egyszerűsített honosítás révén.

Nacsa Lőrinc szerint a választások tétje a nemzetpolitikai eredmények, a külhoni magyarok jogainak megőrzése is. Fotó: Magyar Nemzet/Ladóczki Balázs

Az államtitkár az interjúban élesen bírálta a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak Ukrajna általi csorbítását, illetve a kényszersorozások gyakorlatát. Kiemelte Sebestyén József tragédiáját is.

Nacsa Lőrinc, élesen bírálva Magyar Pétert és pártját, kiemelte:

ők a brüsszeli elvárásoknak igyekeznek megfelelni, nem pedig a magyar nemzet érdekeinek.

Mint fogalmazott: egy esetleges Tisza-kormány akár hetek alatt leépítené az elmúlt 15 év nemzetpolitikai eredményeit. Elsorolta: Magyar Péterék

adóemeléseket, megszorításokat

egyházi, sport- és nemzetpolitikai programok megszüntetését hoznák;

támogatnák Ukrajna feltétel nélküli EU-csatlakozását és a

migrációs paktumot is.

A nemzetpolitika sorsa is tét a 2026-os választásokon

Magyar Péter olyan, mint az agresszív kisgyerek a játszótéren: a mások által gondosan, hosszú órák alatt felépített homokvárat két másodperc alatt rúgja föl – utalt arra Nacsa Lőrinc, hogy