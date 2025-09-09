Panyi Miklós: Lakásépítési cunamit indíthat el az Otthon Start program

Panyi Miklós szerint sokéves rekordok dőlhetnek meg idén az ingatlanpiacon az Otthon Start program elindulásával mind az értékesítésben, mind az új jelzáloghitelek kihelyezésében. Ennek oka, hogy az egész ország megmozdult, és több ezer fiatal indulhatott el saját otthon megszerzésének útján a program első hetében – jelentette ki.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Panyi Miklós elmondása szerint sokezer hiteligénylési kérelmet indítottak el szeptember első hetében. A kormány a bankok visszajelzése alapján kéthetente ad majd erről tájékoztatást.

A bankok közötti erős versenyt jelzi, hogy több pénzintézet is 3 százalék alatti ajánlattal állt elő, és további díjkedvezményeket is biztosítanak

– jegyezte meg.

Jelezte, hogy a hitelprogram jó hatással volt az albérleti piacra, sok településen, így Budapesten is csökkentek az bérlet díjak. Elmondta, hogy eddig több mint 20 ezren töltötték le a hitelkalkulátort is tartalmazó mobilalkalmazást, amely a hitelügyintézéshez ad tanácsokat.