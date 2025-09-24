Lánczi Tamás: Káncz Csaba lebukott – amit csinál, azt mindenhol hazaárulásnak hívják

Lánczi Tamás a legújabb Facebook bejegyzésében arra emlékeztet, hogy a magyar kormánytagokról dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról kiderült: egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak.

Lánczi Tamás: A magyar kormánytagokról dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról kiderült, hogy egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Lánczi Tamás: amit Káncz Csaba csinál azt a világon mindenhol hazaárulásnak hívják

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke felidézte: Káncz már korábban a hivatal látókörébe került, miután azt a dezinformációt kezdte terjeszteni, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját.

Májusban felhívtuk a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon”

- fogalmazott Lánczi.

A bejegyzés szerint Káncz posztjai és írásai rendszeresen olyan tartalmakat közvetítenek, amelyek a magyar kormányt igyekeznek hitelteleníteni, miközben torzított narratívákat terjesztenek a nemzetközi közvéleményben. Példaként hozta fel azt a nyári bejegyzést, amely azt sugallta, hogy magyar közreműködők segítenek kijátszani a nyugati szankciós rendszert, technológiát és pénzügyi infrastruktúrát juttatva Oroszországba.

Káncz Csaba mára a nemzetközi dezinformációs narratívák egyik központi terjesztőjévé vált”

- írta a hivatalvezető.

Lánczi Tamás szerint Káncz tevékenysége nem a független elemzésről, hanem tudatos politikai műveletekről szól: