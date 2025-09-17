Lánczi Tamást grillezni próbálták, de megválaszolt az EU Bíróságának

Az Európai Bizottság még 2024 decemberében kezdeményezett eljárást Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a szuverenitásvédelmi törvény, illetve a Hivatal működése több ponton sérti az uniós jogot. Az EU Bíróságának luxemburgi meghallgatásán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke válaszolt a kérdésekre.
Az európai elit lépése egyértelmű bizonyíték arra, hogy Brüsszelben központilag szervezett politikai támadás zajlik Magyarország ellen”
– fejtette ki Lánczi Tamás.
Az SZH elnöke hozzátette: „Nem történt más, mint hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament jogi képviselete most nyíltan összefogott, hogy megakadályozza a magyar emberek önrendelkezésének védelmét. A szuverenitásvédelmi törvény
egyetlen célja, hogy megakadályozza a külföldi befolyásgyakorlást a magyar közéletben, és biztosítsa, hogy a magyar ügyekről csak és kizárólag a magyar emberek dönthessenek.”
Brüsszelt nem érdekli a jogállamiság vagy a szabadságjogok, valójában egyetlen érdekük, hogy saját érdekeik szerint alakíthassák a magyar belpolitikát” – mondta Lánczi Tamás.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökétől megkérdezték azt is, hogy mit gondol Rossa Fanning korábbi ír legfőbb ügyész állításáról, aki úgy fogalmazott, hogy Magyarország „korlátozza az uniós állampolgárok beleszólási jogát” a magyar belpolitikába.
Lánczi Tamás úgy vélekedett: Rossa Fanning állításai nyilvánvalóan hazugságok, hiszen a szuverenitásvédelmi törvény senkit sem korlátoz a szabadságjogainak gyakorlásában. Mint mondta, nem veszi el senkitől a szabad mozgás vagy a véleménynyilvánítás jogát. Az ír legfőbb ügyész érvelése inkább arról árulkodik, hogy nyíltan ki merik mondani:
azt szeretnék, hogy befolyásolhassák a magyar belpolitikát. Ez azonban elfogadhatatlan
– jelentette ki Lánczi.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a magyar belügyekbe nem szólhatnak bele külföldi kormányok, szervezetek vagy érdekcsoportok, legyenek akár uniós polgárok, akár nem. „Mi világosan kimondtuk: Magyarország szuverenitása nem alku tárgya. A Szuverenitásvédelmi Hivatal éppen azért dolgozik, hogy minden magyar ember biztos lehessen abban, hogy a saját országának jövőjét csak ő és honfitársai határozzák meg.”