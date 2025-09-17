Lánczi Tamást grillezni próbálták, de megválaszolt az EU Bíróságának

Az Európai Bizottság még 2024 decemberében kezdeményezett eljárást Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a szuverenitásvédelmi törvény, illetve a Hivatal működése több ponton sérti az uniós jogot. Az EU Bíróságának luxemburgi meghallgatásán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke válaszolt a kérdésekre.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (Fotó: Mirkó István)

Az európai elit lépése egyértelmű bizonyíték arra, hogy Brüsszelben központilag szervezett politikai támadás zajlik Magyarország ellen”

– fejtette ki Lánczi Tamás.

Az SZH elnöke hozzátette: „Nem történt más, mint hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament jogi képviselete most nyíltan összefogott, hogy megakadályozza a magyar emberek önrendelkezésének védelmét. A szuverenitásvédelmi törvény

egyetlen célja, hogy megakadályozza a külföldi befolyásgyakorlást a magyar közéletben, és biztosítsa, hogy a magyar ügyekről csak és kizárólag a magyar emberek dönthessenek.”

Brüsszelt nem érdekli a jogállamiság vagy a szabadságjogok, valójában egyetlen érdekük, hogy saját érdekeik szerint alakíthassák a magyar belpolitikát” – mondta Lánczi Tamás.