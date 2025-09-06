Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin megnevezte az ellenségeit

bűncselekmény

Kémiai kasztrációt és zéró toleranciát követel a Liga a magyar lányokat ért erőszak után

13 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű eset történt Szicíliában, három marokkói férfi csoportos szexuális erőszakot követett el két magyar turistalány ellen Catania közelében. A Liga szicíliai regionális képviselője együttérzését fejezte ki a Catania közelében megerőszakolt magyar turistalányokkal és a magyar néppel. A Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjúban hangsúlyozta: fájdalmas, hogy az illegális bevándorlók miatt nem tudták biztonságban fogadni a szigetre érkező magyarokat. Hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy a bűncselekményt elkövető marokkói migránsok szigorú büntetést kapjanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bűncselekményerőszakszicíliaLiga

A fiatalok egy tengerparti nap után tartottak vissza szállásukra, amikor két férfi felajánlotta, hogy autóval hazaviszi őket. Útközben egy harmadik társuk is csatlakozott, majd a lányokat egy félreeső helyre vitték, ahol kábítószerrel kínálták és csoportosan bántalmazták őket. Az áldozatoknak végül sikerült értesíteniük hozzátartozóikat, a hatóságok pedig egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével azonosították a helyszínt, és őrizetbe vették az elkövetőket – írja a Magyar Nemzet.

A hatóságok őrizetbe vették azokat a marokkói férfiakat, akik a gyanú szerint megerőszakolták a magyar lányokat (Fotó: MARIE-LAURE MESSANA / AFP)
A hatóságok őrizetbe vették azokat a marokkói férfiakat, akik a gyanú szerint megerőszakolták a magyar lányokat (Fotó: MARIE-LAURE MESSANA / AFP)

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Vincenzo Figuccia együttérzését fejezte ki a megerőszakolt magyar lányok és a magyar nép felé, hangsúlyozva: a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlásból és az EU befogadáspolitikájából. Szigorú büntetéseket, köztük kémiai kasztrációt sürgetett a szexuális erőszakot elkövetőknek, és polgári járőrök bevonását javasolta a közbiztonság erősítésére. Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője szintén elítélte a bűncselekményt, amely szerinte nemcsak a nőkön ejt mély sebeket, hanem Olaszország jó hírnevét is rontja. A Liga politikusai kiemelték: pártjuk kezdettől fogva a migráció megállításán és a zéró tolerancia érvényesítésén dolgozik.

Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője szolidaritását fejezte ki a megtámadott magyar nők mellett, és hangsúlyozta: 

a jobbközép kormány szigorúbb büntetésekkel, gyorsabb kitoloncolásokkal és fokozott rendőri jelenléttel igyekszik helyreállítani a közbiztonságot. Ugyanakkor a helyzet szerinte az előző baloldali kormányok migrációs politikája miatt rendkívül összetett, és európai szintű megoldást igényelne.

Massimiliano Scaringella római ügyvéd rámutatott: a marokkói elkövetőkre 8–12 év börtön várhat, mivel csoportosan elkövetett szexuális erőszakról van szó. Felidézte, hogy tavaly Cataniában hasonló ügyben egyiptomi elkövetőket több mint 12 év börtönre ítéltek.

A magyar lányok ügyében súlyosbító körülménynek számít, hogy az elrablás után kábítószer fogyasztására, konkrétan kokain használatára kényszerítették őket.

Scaringella szerint több bűncselekmény együttes elkövetéséről van szó: személyi szabadság megsértése, szexuális erőszak és kábítószer-fogyasztásra való kényszerítés, amelyek büntetése összeadódik. 

A római ügyvéd elmondta, hogy a letartóztatott marokkói migránsokat bíróság elé állítják, majd ítélethozatal után a kiszabott börtönbüntetés letöltését követően ki is toloncolják őket az országból.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, úgy tudni, hogy a három marokkói – 21, 22 és 24 évesek – engedély nélkül tartózkodott Olaszország területén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!