Kémiai kasztrációt és zéró toleranciát követel a Liga a magyar lányokat ért erőszak után

A fiatalok egy tengerparti nap után tartottak vissza szállásukra, amikor két férfi felajánlotta, hogy autóval hazaviszi őket. Útközben egy harmadik társuk is csatlakozott, majd a lányokat egy félreeső helyre vitték, ahol kábítószerrel kínálták és csoportosan bántalmazták őket. Az áldozatoknak végül sikerült értesíteniük hozzátartozóikat, a hatóságok pedig egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével azonosították a helyszínt, és őrizetbe vették az elkövetőket – írja a Magyar Nemzet.

A hatóságok őrizetbe vették azokat a marokkói férfiakat, akik a gyanú szerint megerőszakolták a magyar lányokat (Fotó: MARIE-LAURE MESSANA / AFP)

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Vincenzo Figuccia együttérzését fejezte ki a megerőszakolt magyar lányok és a magyar nép felé, hangsúlyozva: a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlásból és az EU befogadáspolitikájából. Szigorú büntetéseket, köztük kémiai kasztrációt sürgetett a szexuális erőszakot elkövetőknek, és polgári járőrök bevonását javasolta a közbiztonság erősítésére. Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője szintén elítélte a bűncselekményt, amely szerinte nemcsak a nőkön ejt mély sebeket, hanem Olaszország jó hírnevét is rontja. A Liga politikusai kiemelték: pártjuk kezdettől fogva a migráció megállításán és a zéró tolerancia érvényesítésén dolgozik.

Violenza sessuale su due turiste, tre arresti nel Catanese https://t.co/0MKfYEgAqb pic.twitter.com/2hd0TvUiA6 — ilSicilia.it (@ilSicilia) September 5, 2025

Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője szolidaritását fejezte ki a megtámadott magyar nők mellett, és hangsúlyozta:

a jobbközép kormány szigorúbb büntetésekkel, gyorsabb kitoloncolásokkal és fokozott rendőri jelenléttel igyekszik helyreállítani a közbiztonságot. Ugyanakkor a helyzet szerinte az előző baloldali kormányok migrációs politikája miatt rendkívül összetett, és európai szintű megoldást igényelne.

Massimiliano Scaringella római ügyvéd rámutatott: a marokkói elkövetőkre 8–12 év börtön várhat, mivel csoportosan elkövetett szexuális erőszakról van szó. Felidézte, hogy tavaly Cataniában hasonló ügyben egyiptomi elkövetőket több mint 12 év börtönre ítéltek.

A magyar lányok ügyében súlyosbító körülménynek számít, hogy az elrablás után kábítószer fogyasztására, konkrétan kokain használatára kényszerítették őket.

Scaringella szerint több bűncselekmény együttes elkövetéséről van szó: személyi szabadság megsértése, szexuális erőszak és kábítószer-fogyasztásra való kényszerítés, amelyek büntetése összeadódik.