László András: Nem kérünk jogállamisági leckét attól a Svédországtól, ahol robbantások és bandaháborúk vannak

László András a Fidesz országgyűlési képviselője tényekkel cáfolta a közösségi oldalán az Orbán Viktor Svédországgal kapcsolatos kijelentését támadó svéd miniszterelnöki megnyilatkozást.

László András: A svéd miniszterelnök nagyon jól tudja, hogy Orbán Viktornak minden szava igaz volt Svédországról.

László András helyretette Kristersson svéd miniszterelnököt

A svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit Orbán Viktor posztolt, majd gúnyosan hozzáteszi, hogy ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot. Na, akkor szögezzünk le pár dolgot.”

- írta László András a bejegyzésében.

A fideszes képviselő szerint a valóság sokkal súlyosabb annál, mint amit a svéd kormányfő állít.

A migráns bandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be róla, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek.”

- írja László András, aki felidézte:, hogy még a korábbi szociáldemokrata kormány vezető politikusai is elismerték a migrációs politika kudarcát. A svéd parlamentben pedig rendszeresen napirenden van a hadsereg bevetésének kérdése a bandaháborúk miatt.

Lehet játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat, vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek.”

- hangsúlyozta a képviselő.

László András hangsúlyozta, hogy a svéd társadalom „egy széteső modell tüneteit mutatja”, és a helyzetet tagadó Kristerssont a saját polgárai bírálják a közösségi oldalán.

Európa több országa már abba a fázisba lépett, hogy aligha van visszaút a normalitás felé. Ezt ki kell mondani. Akár tetszik vezetőiknek, akár nem. És még egy dolgot ki kell mondani: nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak.”

- zárta bejegyzését a fideszes képviselő.