Latorcai Csaba

A fővárosi buszok többsége veszélyes lehet az utasokra – kemény lépést ígér a kormány

Lesújtó eredményt hozott a fővárosi buszok átfogó műszaki vizsgálata – jelentette be Latorcai Csaba államtitkár. A kormány szerint a BKV nem biztosítja a megfelelő karbantartást, ezért hatósági lépésekkel kényszerítik ki a járművek biztonságos állapotát.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatüján közölte: a BKV-buszok döntő többsége kritikus műszaki állapotban van, így nem garantálható a biztonságos utazás. A nyári „tömeges kigyulladások” után elrendelt szúrópróbaszerű és átfogó vizsgálat feltárta, hogy a járműveken nincs érdemi karbantartás, ami komoly veszélyt jelent az utasok biztonságára nézve. 

Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre” 

– figyelmeztetett Latorcai. Hozzátette továbbá:

100-ból 60 BKV-busz állapota kritikus.” 

 

Lesújtó állapotban a BKK buszok többsége
Fotó: Latorcai Csaba/Facebook

Fotókkal segíthetnek az utasok

Latorcai Csaba közölte: arra utasították Sára Botond főispánt, hogy hozzon létre egy honlapot a buszok állapotának bejelentésére, és e-mailben is várják a fényképes jelzéseket a bkvbusz@bfkh.gov.hu címre. Az államtitkár felszólította Karácsony Gergelyt, hogy ne bagatellizálja a problémát, hanem garantálja a budapesti utasok biztonságát. Felidézte, hogy míg Tarlós István idejében évi 10 milliárdot költöttek a tömegközlekedés karbantartására a fővárosban, most mindössze egymilliárd jut erre a célra.

 

 

 

 

