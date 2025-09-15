A fővárosi buszok többsége veszélyes lehet az utasokra – kemény lépést ígér a kormány

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatüján közölte: a BKV-buszok döntő többsége kritikus műszaki állapotban van, így nem garantálható a biztonságos utazás. A nyári „tömeges kigyulladások” után elrendelt szúrópróbaszerű és átfogó vizsgálat feltárta, hogy a járműveken nincs érdemi karbantartás, ami komoly veszélyt jelent az utasok biztonságára nézve.

Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre”

– figyelmeztetett Latorcai. Hozzátette továbbá:

100-ból 60 BKV-busz állapota kritikus.”

Lesújtó állapotban a BKK buszok többsége

Fotó: Latorcai Csaba/Facebook

Fotókkal segíthetnek az utasok

Latorcai Csaba közölte: arra utasították Sára Botond főispánt, hogy hozzon létre egy honlapot a buszok állapotának bejelentésére, és e-mailben is várják a fényképes jelzéseket a bkvbusz@bfkh.gov.hu címre. Az államtitkár felszólította Karácsony Gergelyt, hogy ne bagatellizálja a problémát, hanem garantálja a budapesti utasok biztonságát. Felidézte, hogy míg Tarlós István idejében évi 10 milliárdot költöttek a tömegközlekedés karbantartására a fővárosban, most mindössze egymilliárd jut erre a célra.