Rendkívüli

Megpróbált öngyilkos lenni, jelenleg kómában egy fiatal magyar színésznő

KRESZ

Lázár János az Árpád hídi gázolásról: gyilkosság

1 órája
Lázár János szerint, aki versenypályának használja a közutat, kikapcsolja a vezetéstámogató rendszereket vagy büntetőfékezéssel veszélyezteti társait, az valójában mások életére tör. Az építési és közlekedési miniszter az Árpád hídi tragédiát gyilkosságnak nevezte, és jelezte: a készülő új KRESZ célja a közlekedési szemléletváltás és a biztonság megerősítése.
KRESZ

„Aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör” – írta Lázár János a közösségi oldalán, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Lázár János gyilkosnak tekinti a gázolókat. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Az építési és közlekedési miniszter jelezte: nem tudja ezt másként látni.

Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas. Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást

– hangsúlyozta a miniszter.

Az elmúlt másfél évben páratlanul széles körű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el az új KRESZ tervezetét. Mintegy hetven szervezet és több mint száz szakértő bevonásával, hat munkacsoportban, hét széles körű workshop és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztak fel – ismertette Lázár János.

 

Lázár Jánosék felülvizsgálják a szabályokat

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is. Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságáról a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kérték. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit, és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki – részletezte a miniszter. Majd leszögezte: abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérik ki. A munka még zajlik, az ő véleménye pedig ismert – tette hozzá.

Ahhoz azonban, hogy a magyar utakon végre elérjünk egy szemléletbeli rendszerváltást, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem (csak) a saját életét veszélyezteti

– hangsúlyozta Lázár János.

 

