Rendőrségi vizsgálat indulhat a Lázár János elleni halálos fenyegetések miatt

A rendőrség vizsgálja azokat a fenyegetéseket, amelyek során Márki-Zay Péter tiszás támogatói az amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk sorsát, tehát kivégzést ígérték Lázár Jánosnak, valamint akasztással fenyegették politikai ellenfeleiket. A Lázár János személyét érintő ügyben Tényi István tett feljelentést közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt. A hatóság harminc napon belül dönt a nyomozás megindításáról.
Márki-Zay Péterpolitikai erőszakcharlie kirkbotrányLázár János

A Magyar Nemzet értesülései szerint feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség azokat a fenyegető kijelentéseket, amelyek Lázár János, építési és közlekedési minisztert érték tiszás szimpatizánsok részéről néhány napja. 

A hódmezővásárhelyi politikus, Márki-Zay Péter támogatói egyes megnyilvánulásaikban halálos fenyegetéseket fogalmaztak meg, amikor Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer, Charlie Kirk sorsát ígérték. Emellett akasztással is nyíltan fenyegették politikai ellenfeleiket.

Az ügyben Tényi István tett feljelentést, közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt. A feljelentéskiegészítés azt jelenti, hogy a rendőrség további adatokat gyűjt, legkésőbb harminc napon belül pedig döntést kell hozni arról, hogy nyomozást indítanak vagy elutasítják a feljelentést.

Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere aktívan részt vett abban a politikai aszfaltrajzverseny performanszban, amelyen tiszás aktivisták vettek részt a batidai vendégházhoz vezető úton botrányos, gyilkosságra, Fideszes politikusok megölésére felszólító megnyilvánulások kíséretében.

 

 

