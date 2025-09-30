Rendőrségi vizsgálat indulhat a Lázár János elleni halálos fenyegetések miatt

A Magyar Nemzet értesülései szerint feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség azokat a fenyegető kijelentéseket, amelyek Lázár János, építési és közlekedési minisztert érték tiszás szimpatizánsok részéről néhány napja.
A hódmezővásárhelyi politikus, Márki-Zay Péter támogatói egyes megnyilvánulásaikban halálos fenyegetéseket fogalmaztak meg, amikor Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer, Charlie Kirk sorsát ígérték. Emellett akasztással is nyíltan fenyegették politikai ellenfeleiket.
Az ügyben Tényi István tett feljelentést, közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt. A feljelentéskiegészítés azt jelenti, hogy a rendőrség további adatokat gyűjt, legkésőbb harminc napon belül pedig döntést kell hozni arról, hogy nyomozást indítanak vagy elutasítják a feljelentést.
Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere aktívan részt vett abban a politikai aszfaltrajzverseny performanszban, amelyen tiszás aktivisták vettek részt a batidai vendégházhoz vezető úton botrányos, gyilkosságra, Fideszes politikusok megölésére felszólító megnyilvánulások kíséretében.