Szabó Zsolt rendőrkapitánnyal csupán néhány alkalommal találkoztunk. Nem ismertem jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolatom. Így konfliktusom sem – írta közösségimédia-bejegyzésében Lázár János miniszter, a minapi tragikus eseménnyel kapcsolatban.

Lázár János: Nyugodjon békében kapitány úr!

A tragikus eseményből politikát csinálókról így fogalmazott a miniszter:

„A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig. ”

Lázár János: Dühömtől is erősebb a részvétem

„Szabó Zsolt halálhíre megrendített és felkavart. Az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem. Nyugodjon békében kapitány úr!”

– fejezte ki részvétét a miniszter.