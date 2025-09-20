Hírlevél

Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz: Zelenszkij őrült ötlete súlyos következményekkel járhat

Lázár János

Lázár János: Nyugodjon békében kapitány úr!

A miniszter részvétét fejezte ki a tragikusan elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitánnyal kapcsolatban. Lázár János közösségi oldalán hangsúlyozta azt is, hogy mi a véleménye a tragikus halált politikusi számításból magyarázókról.
Lázár JánosrészvétSzabó Zsolt

Szabó Zsolt rendőrkapitánnyal csupán néhány alkalommal találkoztunk. Nem ismertem jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolatom. Így konfliktusom sem – írta közösségimédia-bejegyzésében Lázár János miniszter, a minapi tragikus eseménnyel kapcsolatban.

Lázár János: Nyugodjon békében kapitány úr!

A tragikus eseményből politikát csinálókról így fogalmazott a miniszter:

„A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig. ”

Lázár János: Dühömtől is erősebb  a részvétem

„Szabó Zsolt halálhíre megrendített és felkavart. Az ebből politikát csinálók megvetésétől;  korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb  a részvétem. Nyugodjon békében kapitány úr!”

– fejezte ki részvétét a miniszter.

 

