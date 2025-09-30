Lázár: Magyar Péter személyesen akadályozta meg a MÁV-nak járó hitel kifizetését 

A miniszter szerint Magyar Péter ármánykodása miatt az ország közlekedése komoly fejlesztési forrástól esett el: évtizedes problémákat lehetett volna orvosolni a vasútnál, amelyek a mindennap utazókat érintik. Lázár János elmondta, hogy Európai Beruházási Bank (EBRD) által folyósítandó pénzből a MÁV pályahálózatát újították volna fel, ami az utasok mindennapjait tette volna biztonságosabbá és kényelmesebbé.
A miniszter szerint Magyar Péter személyesen járt közben, hogy az egymilliárdos forrás ne érkezzen meg:
Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat.”
Deák Dániel, a XI. Század Intézet vezető elemzője is reagált az ügyre.
Mindenre képesek a hatalom megszerzése érdekében, botrányos!”
– írta, rámutatva, hogy az ellenzék saját politikai érdekeiért hajlandó Magyarország kárára cselekedni.