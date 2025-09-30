Hírlevél

Magyar Péter

Lázár: Magyar Péter személyesen akadályozta meg a MÁV-nak járó hitel kifizetését 

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ma rossz hírt kapott az ország – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán. Lázár János szerint Magyarország komoly veszteséget szenvedett, mert Magyar Péter miatt az Európai Beruházási Bank nem adta meg az egymilliárd eurós kölcsönt.
A miniszter szerint Magyar Péter ármánykodása miatt az ország közlekedése komoly fejlesztési forrástól esett el: évtizedes problémákat lehetett volna orvosolni a vasútnál, amelyek a mindennap utazókat érintik. Lázár János elmondta, hogy Európai Beruházási Bank (EBRD) által folyósítandó pénzből a MÁV pályahálózatát újították volna fel, ami az utasok mindennapjait tette volna biztonságosabbá és kényelmesebbé. 

Lázár János
Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kaphassa meg az egymilliárd eurós EBRD-s fejlesztési forrást
Fotó: AFP/Frederick Florin

A miniszter szerint Magyar Péter személyesen járt közben, hogy az egymilliárdos forrás ne érkezzen meg: 

Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat.”

Lázár János: Nem árad, hanem átb.sz a Tisza!

„Mindenre képesek a hatalomért”

Deák Dániel, a XI. Század Intézet vezető elemzője is reagált az ügyre.

Mindenre képesek a hatalom megszerzése érdekében, botrányos!”

– írta, rámutatva, hogy az ellenzék saját politikai érdekeiért hajlandó Magyarország kárára cselekedni.

