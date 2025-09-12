Lázár János megszólalt a vonatbaleset kapcsán

Lázár János a közösségi oldalán reagált a magyarkúti vonatsiklásos balesetre.

Lázár János szerint a magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Lázár János: A MÁV-val kapcsolatos bizalmat aláásni hazug és szemét dolog

A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni. Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom.”

- írta a tárcavezető.

A miniszter közölte, hogy a következő napok legfontosabb feladata a baleset okainak feltárása.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet.”

- írta Lázár, aki arra is kitért, hogy a közösségi médiában terjedő felvételek a pályahálózat sérüléseiről válaszokat igényelnek, de ezeket kizárólag szakemberek adhatják meg.

Nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.”

- tette hozzá a miniszter, majd elismerte, hogy a MÁV pályahálózata - különösen a mellékvonalak - komoly kihívásokkal küzdenek, régóta esedékes a felújítás. Lázár szerint ahol lehetett, elindultak a munkálatok, máshol lassú jelekkel és sebességkorlátozásokkal próbálják garantálni a biztonságot. Ha pedig a pályahibák miatt ez sem lehetséges, autóbusszal szállítják az utasokat.

A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból.”

- hangsúlyozta Lázár János, kiemelve, hogy a véleménye szerint a MÁV-val kapcsolatos bizalmat aláásni „hazug és szemét dolog”, amely sem az utasok, sem pedig a vasutasok érdekeit nem szolgálja.