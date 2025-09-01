Lázár János: Visszavonhatatlan a MÁV–Volán csoport megújulása

Hírlevél

A MÁV és a Volán csoport összevonásával visszafordíthatatlanul a megújulás útjára lépett a vállalatcsoport, jelentette ki Lázár János. A következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésekkel 8 évre csökkenhet – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter hétfőn a Közlekedési infón.
MÁV-Volán-csoportközlekedésVolánbuszLázár JánosMÁV

A MÁV–Volán csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón Lázár János megjegyezte: az elmúlt hónapokban megtörtént a kimozdulás a MÁV esetében, messze még a siker, de aránytalanul sok kritika érte a vállalatcsoportot.

Tesztüzemben közlekedő, hidrogénmeghajtású Solaris Urbino autóbuszt töltenek a győri Volánbusz telephelyének egy speciálisan elkülönített részén 2024. június 4-én. A 12 méteres, háromajtós, légkondicionált Solaris Urbino autóbusz 29 ülő és 58 álló utas szállítására alkalmas. MTI/Krizsán Csaba
Elmondta, hogy 

a rendszerváltás óta a legnagyobb mozdonycsere-program zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, emellett elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelem, amelyről szeptemberben vagy októberben születhet döntés.

A miniszter arról is szólt, hogy egy év előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése kétszer három sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.

Lázár János elmondta: kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy az önkormányzatok közútfejlesztés-karbantartás esetén 

a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, ezzel több száz milliárd forint maradhat helyben 

erre a célra.

