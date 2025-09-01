Lázár János: Visszavonhatatlan a MÁV–Volán csoport megújulása

A MÁV–Volán csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón Lázár János megjegyezte: az elmúlt hónapokban megtörtént a kimozdulás a MÁV esetében, messze még a siker, de aránytalanul sok kritika érte a vállalatcsoportot.
Elmondta, hogy
a rendszerváltás óta a legnagyobb mozdonycsere-program zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, emellett elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelem, amelyről szeptemberben vagy októberben születhet döntés.
A miniszter arról is szólt, hogy egy év előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése kétszer három sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.
Lázár János elmondta: kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy az önkormányzatok közútfejlesztés-karbantartás esetén
a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, ezzel több száz milliárd forint maradhat helyben
erre a célra.