Lázár János: Visszavonhatatlan a MÁV–Volán csoport megújulása

A MÁV–Volán csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón Lázár János megjegyezte: az elmúlt hónapokban megtörtént a kimozdulás a MÁV esetében, messze még a siker, de aránytalanul sok kritika érte a vállalatcsoportot.

Tesztüzemben közlekedő hidrogénhajtású Solaris Urbino autóbuszt töltenek a győri Volánbusz telephelyén, 2024. június 4-én (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Elmondta, hogy

a rendszerváltás óta a legnagyobb mozdonycsere-program zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, emellett elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelem, amelyről szeptemberben vagy októberben születhet döntés.

A miniszter arról is szólt, hogy egy év előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése kétszer három sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.