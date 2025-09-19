Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

Lázárinfó Extra

Lázárinfó Extrával erősít az országos DPK-találkozó szombaton

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázárinfó Extra. Szombaton 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Digitális Polgári Körök – A gyűlés! – írta Orbán Viktor miniszterelnök pénteki Facebook-bejegyzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázárinfó ExtraDigitális Polgári KörOrbán ViktorPapp László Budapest Sport­arénaLázár János

A Lázárinfó legutóbb augusztusban, a Tranzit fesztiválon jelentkezett, most azonban Budapesten, a Papp László Sportarénában tartják a rendhagyó kiadást. A kormányfő bejegyzése szerint az esemény a szombati Digitális Polgári Körök gyűléséhez kapcsolódik.

Lázárinfó Keszthelyen
A Lázárinfó Extra szombaton élőben jelentkezik a Facebookon és az online felületeken a Sportarénából (Fotó: Antal Anita/zaol.hu)

Orbán Viktor kiemelte, hogy a Lázárinfó Extra ezúttal nemcsak online formátumban lesz követhető, hanem közönségtalálkozóként is. A Digitális Polgári Körök gyűlése ugyanis összekapcsolódik a kormányzati kommunikáció egyik központi fórumával.

Orbán Viktor: Mit is kedves barátom, mit rendezel te le?

A Lázárinfó Extra az elmúlt hónapokban kiemelten fontos kommunikációs felületté vált, ahol Lázár János közvetlenül ismerteti a kabinet álláspontját a nyilvánossággal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!