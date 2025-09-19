Lázárinfó Extrával erősít az országos DPK-találkozó szombaton

A Lázárinfó legutóbb augusztusban, a Tranzit fesztiválon jelentkezett, most azonban Budapesten, a Papp László Sportarénában tartják a rendhagyó kiadást. A kormányfő bejegyzése szerint az esemény a szombati Digitális Polgári Körök gyűléséhez kapcsolódik.
Orbán Viktor kiemelte, hogy a Lázárinfó Extra ezúttal nemcsak online formátumban lesz követhető, hanem közönségtalálkozóként is. A Digitális Polgári Körök gyűlése ugyanis összekapcsolódik a kormányzati kommunikáció egyik központi fórumával.
A Lázárinfó Extra az elmúlt hónapokban kiemelten fontos kommunikációs felületté vált, ahol Lázár János közvetlenül ismerteti a kabinet álláspontját a nyilvánossággal.