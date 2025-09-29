Gyenge tüntetés, erős cáfolat

A gyér részvételű Kutyapárt-tüntetés azt mutatja, hogy az olcsó és aljas hangulatkeltésből nem lehet politikai tőkét kovácsolni, nem lehet az embereket megvezetni. A botrány pedig visszahull a baloldali pártokra és azokra az influenszerekre is, akik a rágalmazást elkövették. A kormányoldal közben gyorsan reagált: az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta, hogy a botrányban nem merült fel pedofil-bűncselekmény gyanúja és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat azonban rámutatott: idegen titkosszolgálati szál is felbukkant a történetben.