A baloldal a Szőlő utcai ügyet gyújtópontként akarta felhasználni, hogy megingassa a kormány stabilitását, pont ennek apropóján szervezett tüntetést a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) vasárnapra - mutatott rá a Magyar Nemzet. Azonban, a tüntetésen a várt hatezer ember helyett jóval kevesebben jelentek meg.
A pedofíliával való rágalmazással a kormányt akarták destabilizálni, de a szavazók többsége átlátott a szitán”
– hangsúlyozta Pindroch Tamás.
A gyér részvételű Kutyapárt-tüntetés azt mutatja, hogy az olcsó és aljas hangulatkeltésből nem lehet politikai tőkét kovácsolni, nem lehet az embereket megvezetni. A botrány pedig visszahull a baloldali pártokra és azokra az influenszerekre is, akik a rágalmazást elkövették. A kormányoldal közben gyorsan reagált: az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta, hogy a botrányban nem merült fel pedofil-bűncselekmény gyanúja és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat azonban rámutatott: idegen titkosszolgálati szál is felbukkant a történetben.
Pindroch Tamás szerint az a választó, aki követi az eseményeket, komolyan elgondolkodik, hogy meg szabad-e bízni olyan pártokban, politikusokban, közéleti emberekben, akik minden bizonyíték nélkül hírbe hozzák az ellenfeleiket és politikai kampányt akarnak építeni a hazugságokra.
Ne legyen kétségünk, egyetlen ellenzék, baloldal van, amely Brüsszel kottájából játszik. Ennek a tömbnek a része a Kutyapárt is. A cél Magyar Péter hatalomra juttatása, és ennek érdekében semmilyen eszköztől nem rettennek vissza. Mintha mi sem történt volna, folytatják a hazudozást, aminek nyilvánvaló célja a közbizalom aláásása"
– tette hozzá végül.