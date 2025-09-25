Az ügyészség képviseli a vádat a lejárató kampányban

Szerdán rendőrök jelentek meg a Semjén Zsolt elleni lejárató kampány egyik elindítójának otthonában, és lefoglalták a számítógépét. A hatóság a miniszterelnök-helyettes feljelentése alapján, rágalmazás miatti magánvádas ügyben hajtotta végre a lefoglalást. A magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de van lehetőség arra, hogy az ügyészség tegye ezt meg, így történt a lejárató kampány ügyében is – írta a csütörtöki Magyar Nemzet.
Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzet a Fővárosi Főügyészségtől kért felvilágosítást, a válaszból kiderül, hogy a vádhatóság átvette a vád képviseletét a kormányt támadó, a valójában nem létező pedofilügyes lejáratás miatt indult eljárásban. A magánvádas procedúrában egyébként nincs gyanúsítás, egyből bíróságra kerül az ügy.
Mint megkeresésükre írták: „tájékoztatjuk, hogy a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárási törvény biztosította lehetőség alapján a vád képviseletét átvette és magánvádas nyomozást rendelt el.
Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.”
Azt is hozzátették, ahogyan a lap írja:
„magánvádas nyomozás a törvény értelmében a feljelentett kilétének, személyes adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására, továbbá bizonyítási eszközök felkutatására irányulhat”.
A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média bejegyzésében.
Ahogyan fogalmazott:
Összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül:
Elindult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása, véli és megjegyzi:
„Még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról,
és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik. A 444 úgy fogalmazott, hogy „ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen – mindezt bizonyítékok nélkül.” A Telex pedig arról számolt be, hogy az egyik fő vádaskodó „csak egy általa hallott pletykát osztott meg az újsággal, annak igazságtartalmát senki sem ellenőrizte.””
„Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak”
– szögezte le.
Kocsis Máté, Fidesz frakcióvezetője is megszólalt az ügyben, szerinte az eljárás során kiderült: nincs kiskorú áldozat, így pedofíliáról sem lehet szó, ráadásul politikus vagy más közéleti szereplő sem érintett az ügyben.
A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy
a baloldali szereplők - köztük Magyar Péter - hamisan állították, hogy a Szőlő utcában gyermekotthon működik, miközben ott valójában egy zárt, zsilipelt javítóintézet található, ahová engedély nélkül senki sem juthat be, a fogvatartottakat pedig rendőrök kísérik.
Kocsis szerint az is bebizonyosodott, hogy azok, akik korábban kormánytagok állítólagos érintettségéről nyilatkoztak, a kihallgatás során visszakoztak, és elismerték: csupán alá nem támasztott hallomásokra alapozták kijelentéseiket. A Juhász Péter által közzétett videóban szereplő „Zsolti bácsi” alakja pedig kitaláció, hiszen az ózdi járásban egyáltalán nincs gyermekotthon.
Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is”
- hangsúlyozta Kocsis Máté, hozzátéve, hogy az ügy feltárása folytatódik.