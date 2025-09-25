Szerdán rendőrök jelentek meg a Semjén Zsolt elleni lejárató kampány egyik elindítójának otthonában, és lefoglalták a számítógépét. A hatóság a miniszterelnök-helyettes feljelentése alapján, rágalmazás miatti magánvádas ügyben hajtotta végre a lefoglalást. A magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de van lehetőség arra, hogy az ügyészség tegye ezt meg, így történt a lejárató kampány ügyében is – írta a csütörtöki Magyar Nemzet.

Az ügyészség képviseli a vádat a lejárató kampányban

Fotó: Hegedűs Hanna / Facebook/Orbán Balázs

Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzet a Fővárosi Főügyészségtől kért felvilágosítást, a válaszból kiderül, hogy a vádhatóság átvette a vád képviseletét a kormányt támadó, a valójában nem létező pedofilügyes lejáratás miatt indult eljárásban. A magánvádas procedúrában egyébként nincs gyanúsítás, egyből bíróságra kerül az ügy.

Az ügyészség válasza a lejárató kampány ügyében

Mint megkeresésükre írták: „tájékoztatjuk, hogy a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárási törvény biztosította lehetőség alapján a vád képviseletét átvette és magánvádas nyomozást rendelt el.

Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.”

Azt is hozzátették, ahogyan a lap írja:

„magánvádas nyomozás a törvény értelmében a feljelentett kilétének, személyes adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására, továbbá bizonyítási eszközök felkutatására irányulhat”.

Orbán Balázs: Csak vádaskodás van, bizonyíték semmi

A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média bejegyzésében.

Ahogyan fogalmazott:

Összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül:

nincs kiskorú érintett

nincs politikus érintett,

semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megfogalmazott vádakat, és

amikor hatóság előtt kellett tanúvallomást tenni, akkor minden beidézett személy elismerte, hogy az állításaik nem megalapozottak, „csak hallották” azokat.

Még a legnagyobb baloldali újságok is visszavettek

Elindult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása, véli és megjegyzi:

„Még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról,

és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik. A 444 úgy fogalmazott, hogy „ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen – mindezt bizonyítékok nélkül.” A Telex pedig arról számolt be, hogy az egyik fő vádaskodó „csak egy általa hallott pletykát osztott meg az újsággal, annak igazságtartalmát senki sem ellenőrizte.””

„Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak”

– szögezte le.