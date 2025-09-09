Orbán Viktorral tárgyal a lengyel elnök

Karol Nawrocki a litván nemzeti csatornának adott interjújában kiemelte, hogy Ukrajna NATO-tagsága veszélybe sodorná Lengyelországot és Litvániát: „Ukrajnát nem szabad felvenni a NATO-ba, hiszen így mind Litvánia, mind pedig Lengyelország azonnal háborús félként kéne hogy fellépjen”.
A lengyel elnök szerint az EU-tagság kérdése összetettebb:
Véleményem szerint azonban a mai vita Ukrajna európai uniós tagságáról elhamarkodott… civilizációs értelemben Európához kell tartoznia.”
Hangsúlyozta, hogy a folyamat lépéseit felelősen kell végrehajtani.
A lengyel elnök szóvivője, Rafal Leskiewicz megerősítette, hogy
Nawrocki hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is tárgyalni fog, de a pontos időpontot nem hozták nyilvánosságra.
Nawrocki Donald Trump amerikai elnökkel történt tárgyalására is kitért:
Trump elnök az egyetlen, aki ma tárgyalóképes, ha Vlagyimir Putyin orosz elnökről van szó… megértette Lengyelország szerepét Közép-Európában.”
Szerinte a lengyel haderő jelenleg a régió legnagyobb katonai ereje, és ezért kiemelt felelősséggel bír a közép-európai biztonságért.
Az interjú során a volhíniai mészárlás is szóba került. Nawrocki szerint a tragédia áldozatai és a lengyelek nem bosszút követelnek, hanem tiszteletet és igazságszolgáltatást:
Mi, lengyelek azonban sok kapcsolatban – mind gazdasági, mind kereskedelmi szempontból – partnernek akarjuk érezni magunkat, és azt is elvárjuk, hogy partnerként bánjanak velünk”.
Nawrocki a NATO-csúcs döntéseinek végrehajtására hívta fel a figyelmet:
Fel kell fegyverkeznünk – nem azért, hogy háborúzzunk, hanem, hogy elkerüljük a háborút.”
A lengyel elnök szerint a közép-európai régió biztonsága prioritást élvez.