Orbán Viktorral tárgyal a lengyel elnök

Karol Nawrocki a litván nemzeti csatornának adott interjújában kiemelte, hogy Ukrajna NATO-tagsága veszélybe sodorná Lengyelországot és Litvániát: „Ukrajnát nem szabad felvenni a NATO-ba, hiszen így mind Litvánia, mind pedig Lengyelország azonnal háborús félként kéne hogy fellépjen”.

Karol Nawrocki lengyel elnök Forrás: Facebook

EU-tagság és civilizációs kérdések

A lengyel elnök szerint az EU-tagság kérdése összetettebb:

Véleményem szerint azonban a mai vita Ukrajna európai uniós tagságáról elhamarkodott… civilizációs értelemben Európához kell tartoznia.”

Hangsúlyozta, hogy a folyamat lépéseit felelősen kell végrehajtani.

Találkozás Orbán Viktorral

A lengyel elnök szóvivője, Rafal Leskiewicz megerősítette, hogy

Nawrocki hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is tárgyalni fog, de a pontos időpontot nem hozták nyilvánosságra.

Az amerikai elnök szerepe

Nawrocki Donald Trump amerikai elnökkel történt tárgyalására is kitért:

Trump elnök az egyetlen, aki ma tárgyalóképes, ha Vlagyimir Putyin orosz elnökről van szó… megértette Lengyelország szerepét Közép-Európában.”

Szerinte a lengyel haderő jelenleg a régió legnagyobb katonai ereje, és ezért kiemelt felelősséggel bír a közép-európai biztonságért.

@nawrocki25 🇵🇱🤝🇺🇸 „Wykonuje naprawdę fantastyczną pracę, to dla mnie zaszczyt, że go poparłem i jestem z tego bardzo dumny.” – Prezydent Trump o relacji z Prezydentem K. Nawrockim🤝 ♬ dźwięk oryginalny - Nawrocki25

Volhíniai mészárlás és történelmi felelősség

Az interjú során a volhíniai mészárlás is szóba került. Nawrocki szerint a tragédia áldozatai és a lengyelek nem bosszút követelnek, hanem tiszteletet és igazságszolgáltatást:

Mi, lengyelek azonban sok kapcsolatban – mind gazdasági, mind kereskedelmi szempontból – partnernek akarjuk érezni magunkat, és azt is elvárjuk, hogy partnerként bánjanak velünk”.

Lengyel felkészülés és európai biztonság

Nawrocki a NATO-csúcs döntéseinek végrehajtására hívta fel a figyelmet:

Fel kell fegyverkeznünk – nem azért, hogy háborúzzunk, hanem, hogy elkerüljük a háborút.”

A lengyel elnök szerint a közép-európai régió biztonsága prioritást élvez.