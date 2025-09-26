Az Igazság Órája Extrában lerántották a leplet a Szőlő utcai álhírbotrány hátteréről

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Kovács István stratégiai igazgató volt a két vendég az Igazság Órája Extra legújabb adásában. A beszélgetés középpontjában a baloldal által alaptalanul gerjesztett Szőlő utcai álhírbotrány állt, amelyet az első kormányzati vizsgálatok már cáfoltak. Pénteken a Legfőbb Ügyészség vette át az ügyet további tüzetes vizsgálat céljából.
Szánthó Miklós élesen, őszintén fogalmazott:
A pofám leszakad (...) a balos sajtónak, meg a baloldali tiszás propaganda magát médiának nevező ügynökhálózatnak a tevékenysége kapcsán.”
A főigazgató szerint a baloldal lejárató kampányának célja nem más volt, mint a közvélemény figyelmének elterelése a Tisza-adóról, amely egyre inkább ráégett Magyar Péterék politikájára.
Az Igazságügyi Minisztérium csütörtöki jelentése kimutatta, hogy a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú és nincs politikus érintettje. Az intézet volt vezetője ellen ugyan eljárás folyik, de nem pedofilügyben, hanem nagykorú nők futtatása miatt. Szánthó Miklós hangsúlyozta:
az egész Szőlő utcai ügy „hazugságokból felépített légvár”.
A baloldali sajtó azonban a cáfolatok után sem hátrált meg, hanem újabb támadásokkal próbálta napirenden tartani az ügyet.
Kovács István az adásban úgy fogalmazott: „Az, amit a baloldali médiahálózat leművelt, gusztustalan, és Kocsis Máténak és Orbán Viktornak teljesen igaza van abban, hogy ennek jogi megtorlás legyen a következménye.” Szerinte az internetes kommunikáció uralja a közbeszédet, és sok esetben a tények helyett a közösségi médiában terjedő szóbeszédek alakítják az emberek véleményét.
Szánthó Miklós pénteken a Faceook-oldalán közzétett reels-videóban már összefoglalta a Szőlő utcai álhírbotrány lényegét. Abban úgy fogalmazott:
Az egész Szőlő utcai rágalomcunami egy pitiáner sajtó-összeesküvés.”
A főigazgató szerint a baloldal rákosista taktikát alkalmaz: azzal vádolja az ellenfelet, amit valójában ő maga követett el.