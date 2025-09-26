Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

Igazság órája Extra

Az Igazság Órája Extrában lerántották a leplet a Szőlő utcai álhírbotrány hátteréről

A Szőlő utcai intézménnyel kapcsolatos álhírbotrányt taglalta az Igazság órája Extra adása. Szánthó Miklós és Kovács István arra a megállapításra jutott, hogy a baloldali sajtó és az ellenzéki influenszerek tudatosan építettek fel egy rémhírkampányt, amelynek célja a figyelem elterelése volt a Tisza-adó körüli botrányról. A vizsgálati jelentés tételesen cáfolta a hazugságaikat, és a kormány vizsgálata szerint sem kiskorú, sem politikus érintettje nem volt az ügynek.
Igazság órája ExtraálhírekrémhírkampánygyermekvédelemSzánthó MiklósAlapjogokért Központ

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Kovács István stratégiai igazgató volt a két vendég az Igazság Órája Extra legújabb adásában. A beszélgetés középpontjában a baloldal által alaptalanul gerjesztett Szőlő utcai álhírbotrány állt, amelyet az első kormányzati vizsgálatok már cáfoltak. Pénteken a Legfőbb Ügyészség vette át az ügyet további tüzetes vizsgálat céljából.

Szánthó Miklós, az AK főigazgatója és Kovács István a Szőlő utcai álhírbotrány hátterét tárta fel Forrás: Képernyőkép

Szánthó Miklós élesen, őszintén fogalmazott: 

A pofám leszakad (...) a balos sajtónak, meg a baloldali tiszás propaganda magát médiának nevező ügynökhálózatnak a tevékenysége kapcsán.”

A főigazgató szerint a baloldal lejárató kampányának célja nem más volt, mint a közvélemény figyelmének elterelése a Tisza-adóról, amely egyre inkább ráégett Magyar Péterék politikájára.

A kormányzati vizsgálat cáfolta a vádakat

Az Igazságügyi Minisztérium csütörtöki jelentése kimutatta, hogy a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú és nincs politikus érintettje. Az intézet volt vezetője ellen ugyan eljárás folyik, de nem pedofilügyben, hanem nagykorú nők futtatása miatt. Szánthó Miklós hangsúlyozta: 

az egész Szőlő utcai ügy „hazugságokból felépített légvár”. 

A baloldali sajtó azonban a cáfolatok után sem hátrált meg, hanem újabb támadásokkal próbálta napirenden tartani az ügyet.

Szánthó Miklós másfél percben elmagyarázta a Szőlő utcai álhírbotrány lényegét

„Jogi megtorlást” szorgalmaznak az elemzők

Kovács István az adásban úgy fogalmazott: „Az, amit a baloldali médiahálózat leművelt, gusztustalan, és Kocsis Máténak és Orbán Viktornak teljesen igaza van abban, hogy ennek jogi megtorlás legyen a következménye.” Szerinte az internetes kommunikáció uralja a közbeszédet, és sok esetben a tények helyett a közösségi médiában terjedő szóbeszédek alakítják az emberek véleményét.

Szánthó Miklós pénteken a Faceook-oldalán közzétett reels-videóban már összefoglalta a Szőlő utcai álhírbotrány lényegét. Abban úgy fogalmazott: 

Az egész Szőlő utcai rágalomcunami egy pitiáner sajtó-összeesküvés.”

A főigazgató szerint a baloldal rákosista taktikát alkalmaz: azzal vádolja az ellenfelet, amit valójában ő maga követett el.

