Az Igazság Órája Extrában lerántották a leplet a Szőlő utcai álhírbotrány hátteréről

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Kovács István stratégiai igazgató volt a két vendég az Igazság Órája Extra legújabb adásában. A beszélgetés középpontjában a baloldal által alaptalanul gerjesztett Szőlő utcai álhírbotrány állt, amelyet az első kormányzati vizsgálatok már cáfoltak. Pénteken a Legfőbb Ügyészség vette át az ügyet további tüzetes vizsgálat céljából.

Szánthó Miklós, az AK főigazgatója és Kovács István a Szőlő utcai álhírbotrány hátterét tárta fel Forrás: Képernyőkép

Szánthó Miklós élesen, őszintén fogalmazott:

A pofám leszakad (...) a balos sajtónak, meg a baloldali tiszás propaganda magát médiának nevező ügynökhálózatnak a tevékenysége kapcsán.”

A főigazgató szerint a baloldal lejárató kampányának célja nem más volt, mint a közvélemény figyelmének elterelése a Tisza-adóról, amely egyre inkább ráégett Magyar Péterék politikájára.

A kormányzati vizsgálat cáfolta a vádakat

Az Igazságügyi Minisztérium csütörtöki jelentése kimutatta, hogy a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú és nincs politikus érintettje. Az intézet volt vezetője ellen ugyan eljárás folyik, de nem pedofilügyben, hanem nagykorú nők futtatása miatt. Szánthó Miklós hangsúlyozta:

az egész Szőlő utcai ügy „hazugságokból felépített légvár”.

A baloldali sajtó azonban a cáfolatok után sem hátrált meg, hanem újabb támadásokkal próbálta napirenden tartani az ügyet.