Rendkívüli

Ezt ki ne hagyja! Ma este érdemes lesz az eget figyelni – mutatjuk, miért

Tisza Párt

Újabb csúfos bukás: lézengtek a Tisza családi napi rendezvényén, lemondták a fellépőket

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Betehetett az adóemelési botrány az ellenzéki pártnak, nagyon kevesen jelentek meg a szombat eseményükön. Végül mások mellett lekavarták a megszorításokról értekező Dálnoki Áront. Újabb óriási Tisza-kudarc.
Tisza PártBódis KrisztaMagyar Péteradóemelés

A Tisza tegnap a gödöllői Alsóparkban családi napot tartott. Bár nagy erőkkel reklámozták Facebookon az eseményt, ennek ellenére nagyon kevesen jelentek meg a pártrendezvényen. 

Kevesen vettek részt a Tisza tegnapi rendezvényén. 
Fotó: Forrás:  Facebook/Talpra Nagytarcsa TISZA Sziget / Forrás:  Facebook/Talpra Nagytarcsa TISZA Sziget

A Mandiner cikkében kiemeli, hogy a részletes program szerint a párt több politikusa és aktivistája is részt vett volna különböző kerekasztal beszélgetéseken. Bódis Kriszta az oktatásról, Kármán András és Dálnoki Áron pedig a gazdaságról adtak volna elő. Végül annyira kevesen jelentek meg, hogy a szervezők kénytelenek voltak lemondani a programok jelentős részét. 

A lap szerint ez összefüggésben lehet a Tisza adóemelési botrányával.

 Emlékezetes, egy kiszivárgott, belső dokumentumból kiderült, hogy Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén háromkulcsos adórendszert vezetnének be. A lépés jelentősen növekedne a középosztály és a magasabb keresetűek adóterhe, már a havi bruttó 400 ezer forint felett keresőké is.

Végül az aktivisták közül csak a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól átigazoló humorista, Bruti lépett fel az eredeti program szerint. Rajta kívül a Gödöllőn élő Kollár Kinga tartotta még a frontot. Bódis Krisztáék pódiumbeszélgetésének helyére egy kisállatbemutatót tettek be a szervezők. Dálnoki Áron esetében pedig úgy oldották meg, hogy meghosszabbították az előtte és utána lévő programokat. 

 

 

