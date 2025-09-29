Kiskorúak is szavazhatnak a fővárosi LMBTQ-központ tervéről

A Tűzfalcsoporthoz több forrásból eljuttatott e-mailban a Háttér Társaság így vezeti fel a kezdeményezést: „Kedves barátunk! Talán hallottál már róla, hogy a Fővárosi Közösségi Költségvetés pályázata elérkezett a szavazási szakaszba, amelynek keretében most megvalósulhat egy LMBTQI közösségi tér Budapesten.”

Kiskorúak is szavazhatnak a fővárosi LMBTQI központ tervéről (Fotó: Isza Ferenc/AFP)

Fotó: FERENC ISZA / AFP

A Tűzfalcsoport által idézett levélben a Háttér Társaság „csodálatos kezdeményezésként” mutatja be a tervet: „legyen egy biztonságos, befogadó tér, ahol az LMBTQI emberek találkozhatnak egymással, izgalmas programokon vehetnek részt és őket támogató szolgáltatások segítik az életüket”. A központ otthont adna civil szervezeteknek, csoportfoglalkozásoknak és kulturális eseményeknek is.

A csoport szerint a Fővárosi Közösségi Költségvetés ötödik szavazásán – amely szeptember 1. és 30. között zajlik – „minden, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemély” részt vehet.

A portál rámutat, hogy a Polgári Törvénykönyv alapján a kiskorú az, aki a 18. életévét nem töltötte be, és a családvédelmi törvény korlátozza a kiskorúak számára elérhető, a szexualitást népszerűsítő tartalmakat.

A beszámoló szerint a szavazást az otlet.budapest.hu felületén bonyolítják le, az adatkezelő a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A portál szerint a Karácsony Gergely vezette városvezetés is támogatja a kiskorúak részvételét lehetővé tevő eljárást.

A Tűzfalcsoport arról is ír, hogy

a 120 millió forintos központ megvalósítását olyan szervezetek támogatják, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség. A közösségi költségvetés idei kerete összesen egymilliárd forint, amelyből a legtöbb budapesti szavazatot kapó javaslatok valósulhatnak meg.

A csoport adatai szerint a Háttér Társaság 2024-ben közel 439 millió forintos összforrással gazdálkodott, ami az előző évhez képest duplázást jelent. A szervezet a beszámoló szerint továbbra is folytatja stratégiai pereskedéseit az LMBTQI közösséget érintő diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok felszámolásáért.