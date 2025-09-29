Kiskorúak is szavazhatnak a fővárosi LMBTQ-központ tervéről

A Tűzfalcsoporthoz több forrásból eljuttatott e-mailban a Háttér Társaság így vezeti fel a kezdeményezést: „Kedves barátunk! Talán hallottál már róla, hogy a Fővárosi Közösségi Költségvetés pályázata elérkezett a szavazási szakaszba, amelynek keretében most megvalósulhat egy LMBTQI közösségi tér Budapesten.”
A Tűzfalcsoport által idézett levélben a Háttér Társaság „csodálatos kezdeményezésként” mutatja be a tervet: „legyen egy biztonságos, befogadó tér, ahol az LMBTQI emberek találkozhatnak egymással, izgalmas programokon vehetnek részt és őket támogató szolgáltatások segítik az életüket”. A központ otthont adna civil szervezeteknek, csoportfoglalkozásoknak és kulturális eseményeknek is.
A csoport szerint a Fővárosi Közösségi Költségvetés ötödik szavazásán – amely szeptember 1. és 30. között zajlik – „minden, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemély” részt vehet.
A portál rámutat, hogy a Polgári Törvénykönyv alapján a kiskorú az, aki a 18. életévét nem töltötte be, és a családvédelmi törvény korlátozza a kiskorúak számára elérhető, a szexualitást népszerűsítő tartalmakat.
A beszámoló szerint a szavazást az otlet.budapest.hu felületén bonyolítják le, az adatkezelő a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A portál szerint a Karácsony Gergely vezette városvezetés is támogatja a kiskorúak részvételét lehetővé tevő eljárást.
A Tűzfalcsoport arról is ír, hogy
a 120 millió forintos központ megvalósítását olyan szervezetek támogatják, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség. A közösségi költségvetés idei kerete összesen egymilliárd forint, amelyből a legtöbb budapesti szavazatot kapó javaslatok valósulhatnak meg.
A csoport adatai szerint a Háttér Társaság 2024-ben közel 439 millió forintos összforrással gazdálkodott, ami az előző évhez képest duplázást jelent. A szervezet a beszámoló szerint továbbra is folytatja stratégiai pereskedéseit az LMBTQI közösséget érintő diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok felszámolásáért.
Korábban az Origo arról is beszámolt, Magyar Péter képviselői Strasbourgban megszavaztak egy olyan előterjesztést, amely alapján több pénzt kellene biztosítani az LMBTQ-propagandára.