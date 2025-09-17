Hírlevél

lőfegyver

Éles lőfegyver is lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz is beismerte, hogy a volt vezérkari főnök fegyvert viselt egy lakossági fórumon. A Tisza Párt vezetői eleinte tagadni próbálták a videófelvétel alapján egyértelmű tényt.
lőfegyverfenyegetésTisza PártRuszin-Szendi Romuluszfegyvertartás

Mindezek után a következő logikus kérdés, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverében volt-e töltény, hiszen – ismerve Magyar Péter bizalmasának korábbi nyilatkozatait a fegyverekhez fűződő viszonyáról – nehéz elképzelni, hogy üres tárral csatolta volna magára a pisztolytáskát.

Pisztolytáska Ruszin-Szendi Romulusz oldalán. Ezt nevezik "fegyvernek látszó tárgynak" (Fotó: https://www.youtube.com 
 

Viszket a tenyere a tartalékos katonatisztnek

Miként azt az Origo megírta, videofelvétel bizonyítja, hogy 

a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Tisza Párt fórumán. 

Ruszin-Szendi oldalán egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű tárgy sziluettje, miközben a tiszás „szeretetországról” beszél a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak. 

Ruszin-Szendi nem teszi zsebre, amit a Honvédelmi Minisztérium válaszolt az Origónak

A volt táborok és Magyar Péter pártelnök eleinte tagadta, hogy Ruszin-Szendi fegyvert hordana. A tartalékos tiszt korábban több alkalommal is tett célzást arra, hogy viszket a tenyere". A párt egyik nyilvános fórumán pedig konkrétan azt mondta: 

Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni”.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Toka tábornok erőszakkal fenyegetett. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott: 
„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… 

Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.

Egy korábbi rádióinterjúban pedig úgy fogalmazott:

 Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.” 

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértőjeként fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain – miközben a szigorú hazai törvények értelmében a lőfegyver viselése csak kivételes esetekben, engedéllyel lehetséges.

Tagadásból beismerés

Nem kellett 24 óra, és a Tisza vezetése tagadásból beismerésre váltott. A volt vezérkari főnök először azt mondta, alaptalanul vádolják lőfegyverrel való visszaélés miatt, szerinte „az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből." Aztán Magyar Péter maga ismerte el, hogy embere viselt lőfegyvert.

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
