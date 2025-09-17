Éles lőfegyver is lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

Mindezek után a következő logikus kérdés, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverében volt-e töltény, hiszen – ismerve Magyar Péter bizalmasának korábbi nyilatkozatait a fegyverekhez fűződő viszonyáról – nehéz elképzelni, hogy üres tárral csatolta volna magára a pisztolytáskát.
Miként azt az Origo megírta, videofelvétel bizonyítja, hogy
a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Tisza Párt fórumán.
Ruszin-Szendi oldalán egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű tárgy sziluettje, miközben a tiszás „szeretetországról” beszél a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.
A volt táborok és Magyar Péter pártelnök eleinte tagadta, hogy Ruszin-Szendi fegyvert hordana. A tartalékos tiszt korábban több alkalommal is tett célzást arra, hogy „viszket a tenyere". A párt egyik nyilvános fórumán pedig konkrétan azt mondta:
Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni”.
De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Toka tábornok erőszakkal fenyegetett. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott:
„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont…
Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.”
Egy korábbi rádióinterjúban pedig úgy fogalmazott:
Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.”
Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértőjeként fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain – miközben a szigorú hazai törvények értelmében a lőfegyver viselése csak kivételes esetekben, engedéllyel lehetséges.
Nem kellett 24 óra, és a Tisza vezetése tagadásból beismerésre váltott. A volt vezérkari főnök először azt mondta, alaptalanul vádolják lőfegyverrel való visszaélés miatt, szerinte „az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből." Aztán Magyar Péter maga ismerte el, hogy embere viselt lőfegyvert.