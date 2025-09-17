Éles lőfegyver is lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

A volt táborok és Magyar Péter pártelnök eleinte tagadta, hogy Ruszin-Szendi fegyvert hordana. A tartalékos tiszt korábban több alkalommal is tett célzást arra, hogy „viszket a tenyere". A párt egyik nyilvános fórumán pedig konkrétan azt mondta:

Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni”.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Toka tábornok erőszakkal fenyegetett. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott:

„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont…

Egy korábbi rádióinterjúban pedig úgy fogalmazott:

Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.”

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértőjeként fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain – miközben a szigorú hazai törvények értelmében a lőfegyver viselése csak kivételes esetekben, engedéllyel lehetséges.

Tagadásból beismerés

Nem kellett 24 óra, és a Tisza vezetése tagadásból beismerésre váltott. A volt vezérkari főnök először azt mondta, alaptalanul vádolják lőfegyverrel való visszaélés miatt, szerinte „az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből." Aztán Magyar Péter maga ismerte el, hogy embere viselt lőfegyvert.