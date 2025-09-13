Akár három év börtön járhat Magyar Péter embereinek az újságírók elleni uszításért

Magyar Péter és szabadcsapatai az elmúlt hetekben több alkalommal is nyíltan támadták a jobboldali újságírókat. A nyilvánosan elhangzó, erőszakra buzdító kijelentések nemcsak a jó ízlést sértik, hanem jogi következményekkel is járhatnak. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a Tisza Párt retorikája a közösség elleni uszítás kategóriájába eshet, amelyért akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

Ifj. Lomnici Zoltán. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A brüsszeli kettős mérce

Sokatmondó, hogy miközben a brüsszeli elit a „sajtószabadság” nevében rendre bírálja a magyar kormányt, a Tisza Párt agresszív fellépése esetében hallgat. Lomnici Zoltán emlékeztetett: az Európai Parlament a közelmúltban leszavazta azt a kezdeményezést, amely a politikai erőszak általános elítéléséről szólt volna. Ugyanez a testület George Floyd halála kapcsán egyperces néma tiszteletadással élt, míg a jobboldali közéleti szereplők elleni támadások ügyében csendben maradt. Ez is bizonyítja a kettős mércét, amely Brüsszelben uralkodik.

A bíróságok felelőssége

Az alkotmányjogász hangsúlyozta: a politikai kommunikáció szabadsága soha nem terjedhet ki mások emberi méltóságának vagy testi épségének megsértésére. Ha az állam és a bíróságok nem képesek megvédeni a sajtó munkatársait, akkor alapjaiban sérül a sajtószabadság. A nyilvános lökdösődés, taszigálás vagy becsmérlő kifejezések becsületsértésnek, sőt zaklatásnak is minősülhetnek, amelyek egyértelműen büntetőjogi következményekkel járnak.

A szólásszabadság nem korlátlan

Lomnici Zoltán rámutatott: nincs olyan, hogy korlátlan szabadságjog. A német alkotmánybíróság Mephisto-ügyben hozott döntése is világosan rögzíti, hogy minden alapjog gyakorlása csak mások jogainak tiszteletben tartásával lehetséges. A művészi szabadság vagy a politikai véleménynyilvánítás soha nem terjedhet ki mások emberi méltóságának megsértésére. Ezért Magyar Péter és híveinek színpadi, szimbolikus performanszai, amelyek erőszakot sugallnak a miniszterelnök vagy a jobboldali újságírók ellen, alkotmányosan semmilyen védelmet nem élveznek.