Beköltözött egy luxusvillába a Tisza két botrányhőse – jöhet a kiszavazó show

Az Ellenpont által megszerzett dokumentumok tanúsága szerint Dálnoki Áron – akit a Tisza Párt adóemelésekre épülő javaslatai miatt hívtak meg adószakértőnek – ugyanabban a budai Perényi úton található villaparkban él, ahol Ruszin-Szendi Romulusz, a bukott vezérkari főnök is lakást birtokol.

Dálnoki és Ruszin-Szendi is a Perényi út 33-ban birtokol egy-egy ingatlant (Kép forrása: Ellenpont.hu)

Dálnoki Áron: az adóemelés nagymestere

Dálnoki Áron nevéhez fűződik a Tisza Párt brutális adóemelési programja, amely évente több tízezer forinttal növelné a személyi jövedelemadót még a középosztály számára is. Ez az intézkedési terv ellentmond a magyar családokat segítő, kiszámítható adórendszer alapelveinek, és újabb terheket ró az egyszerű polgárokra.

Páros luxus a budai Perényi úton

A Perényi út 33. alatt található Éden Villapark egy zárt, kertkapcsolatos, magas presztízsű komplexum, amelynek lakásai finoman szólva sem tartoznak az olcsó ingatlanok közé. A villaparkban egy 66 négyzetméteres lakás bérleti díja jelenleg havi 1000 euró (kb. 400 ezer Ft), ami jól mutatja, hogy a környéken csak a jól kereső felső társadalmi rétegekbe tartozóknak juthat lakás.