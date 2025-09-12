A magyar–amerikai katonai együttműködésről tárgyalt a honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, megbeszélésük középpontjában a magyar–amerikai katonai és védelmi együttműködések álltak.
Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner”
– hangsúlyozta.
„Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll – hálásak vagyunk Trump elnök úr béketörekvéseiért, és
támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek csökkentését és a béke helyreállítását szolgálja”
– tette hozzá a honvédelmi miniszter.