A magyar–amerikai katonai együttműködésről tárgyalt a honvédelmi miniszter

„Amikor a világunkat a politikai gyűlöletkeltés mérgezi, a véleményüket bátran kifejező emberek életére törnek, akkor még fontosabb, hogy felerősítsük a józan ész és a béke hangját – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán azt követően, hogy fogadta Robert Palladinót, az Egyesült Államok budapesti ideiglenes ügyvivőjét a Honvédelmi Minisztériumban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, megbeszélésük középpontjában a magyar–amerikai katonai és védelmi együttműködések álltak. Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner” – hangsúlyozta. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi fogadja Robert Palladinót, az Egyesült Államok budapesti ideiglenes ügyvivőjét a Honvédelmi Minisztériumban 2025. szeptember 12-én (fotó: HM Sajtó)

„Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll – hálásak vagyunk Trump elnök úr béketörekvéseiért, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek csökkentését és a béke helyreállítását szolgálja” – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

