Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump megerősítette, hogy elfogták Charlie Kirk merénylőjét

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

A magyar–amerikai katonai együttműködésről tárgyalt a honvédelmi miniszter

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Amikor a világunkat a politikai gyűlöletkeltés mérgezi, a véleményüket bátran kifejező emberek életére törnek, akkor még fontosabb, hogy felerősítsük a józan ész és a béke hangját – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán azt követően, hogy fogadta Robert Palladinót, az Egyesült Államok budapesti ideiglenes ügyvivőjét a Honvédelmi Minisztériumban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky Kristófmagyar-amerikai kapcsolatRobert PalladinohaderőfejlesztéshadiiparügyvivőEgyesült Államok

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, megbeszélésük középpontjában a magyar–amerikai katonai és védelmi együttműködések álltak. 

Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner” 

– hangsúlyozta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi fogadja Robert Palladinót, az Egyesült Államok budapesti ideiglenes ügyvivőjét a Honvédelmi Minisztériumban 2025. szeptember 12-én (fotó: HM Sajtó)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi fogadja Robert Palladinót, az Egyesült Államok budapesti ideiglenes ügyvivőjét a Honvédelmi Minisztériumban 2025. szeptember 12-én (fotó: HM Sajtó) 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Békét az erő ad, erőt az ész

„Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll – hálásak vagyunk Trump elnök úr béketörekvéseiért, és 

támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek csökkentését és a béke helyreállítását szolgálja” 

– tette hozzá a honvédelmi miniszter.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!