Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: orosz vadászgépek repültek a NATO légterébe, nagy a baj

Orbán Viktor

Holnap összehívja erejét a magyar jobboldal: jön „A Gyűlés”!

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Holnap, 2025. szeptember 20-án a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját, „A Gyűlést”. A program 16 órakor kezdődik, ahol a színpadon felszólal többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök. A civil világ képviselői szintén megjelennek, hogy közösen erősítsék a polgári Magyarország hangját. A rendezvény előtt és után EXPO várja a résztvevőket közel 40 standdal és számtalan izgalmas programmal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorjobboldalA GyűléseseményKocsis MátéLázár JánosMagyarország

2025. szeptember 20-án, szombaton a Papp László Budapest Sportarénában kerül sor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójára. Ez a nap arról szól, hogy a polgári Magyarország összegyűlik, és együtt mutatja meg erejét, elkötelezettségét és hitét a nemzet jövője iránt.

magyar
Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar jobboldal politikai vezetői mind ott lesznek holnap a Sportarénában, a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján.

A színpadon a magyar jobboldal vezetői

A program délután 16 órakor kezdődik, ahol felszólal a magyar közélet több meghatározó alakja: Lázár János, építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az esemény súlyát mutatja, hogy nemcsak politikusok, hanem a civil világ neves képviselői is a színpadra lépnek, erősítve a közös üzenetet: a magyar jobboldal egy nagy család.

EXPO és közösségi élmény

A színpadi program előtt és után is különleges EXPO várja a résztvevőket. Közel 40 standon mutatkoznak be a Digitális Polgári Körök és más kiállítók, izgalmas, interaktív programokkal. Ez a találkozási pont nemcsak a politika színtere, hanem egy igazi közösségi ünnep is, ahol a résztvevők személyesen kapcsolódhatnak be a polgári Magyarország építésébe.

A jövő kezdete – ott a helyed!

„A Gyűlés” több, mint egy esemény: ez a magyar jobboldal új korszakának nyitánya. Egy hely, ahol a nemzet vezetői és a polgári közösség tagjai együtt állnak ki a békéért, a nemzeti szuverenitásért és a magyar jövőért. Aki ott lesz, tanúja lehet annak, hogyan formálódik a polgári Magyarország következő fejezete.

Holnap a Sportarénában: a magyar jobboldal megmutatja erejét. Ott a helyed!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!