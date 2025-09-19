Holnap összehívja erejét a magyar jobboldal: jön „A Gyűlés”!

2025. szeptember 20-án, szombaton a Papp László Budapest Sportarénában kerül sor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójára. Ez a nap arról szól, hogy a polgári Magyarország összegyűlik, és együtt mutatja meg erejét, elkötelezettségét és hitét a nemzet jövője iránt.

Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar jobboldal politikai vezetői mind ott lesznek holnap a Sportarénában, a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján.

A színpadon a magyar jobboldal vezetői

A program délután 16 órakor kezdődik, ahol felszólal a magyar közélet több meghatározó alakja: Lázár János, építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az esemény súlyát mutatja, hogy nemcsak politikusok, hanem a civil világ neves képviselői is a színpadra lépnek, erősítve a közös üzenetet: a magyar jobboldal egy nagy család.

EXPO és közösségi élmény

A színpadi program előtt és után is különleges EXPO várja a résztvevőket. Közel 40 standon mutatkoznak be a Digitális Polgári Körök és más kiállítók, izgalmas, interaktív programokkal. Ez a találkozási pont nemcsak a politika színtere, hanem egy igazi közösségi ünnep is, ahol a résztvevők személyesen kapcsolódhatnak be a polgári Magyarország építésébe.

A jövő kezdete – ott a helyed!

„A Gyűlés” több, mint egy esemény: ez a magyar jobboldal új korszakának nyitánya. Egy hely, ahol a nemzet vezetői és a polgári közösség tagjai együtt állnak ki a békéért, a nemzeti szuverenitásért és a magyar jövőért. Aki ott lesz, tanúja lehet annak, hogyan formálódik a polgári Magyarország következő fejezete.