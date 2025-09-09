Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Székesfehérváron arról beszélt: jól látható, hogy Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont, s jobban teljesít, mint a szomszédos országok egy jelentős része.

Magyar Levente: Magyarországon van olyan tudás, ami számot tarthat a világ figyelmére. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszterhelyettes, Magyar Levente arról számolt be a Grundfos beruházásának átadásán, hogy a dán szivattyúgyártó a magyar állam támogatásával sikeres kutatás-fejlesztési projektfeladatokat hajtott végre, és innovatív, még piacképesebb termékcsaládokat vezetett be. Kiemelte, hogy ezen fejlesztések nyomán több tucat új munkahely jöhet létre, amelyek az egész vállalat globális versenyképességéhez hozzájárulhatnak majd.

És ez megint csak felhívja arra a figyelmet, hogy Magyarországon van olyan tudás, van olyan képesség, ami számot tarthat a világ figyelmére”

- mondta, illetve jó példának nevezte Dániát, amelyik kis országként is rengeteg nemzetközi szinten versenyképes céget tudott kiállítani. Majd kifejtette, hogy stratégiai jelentőségű ágazatról van szó, ugyanis a vízgazdálkodás, a vízipar egyre nagyobb jelentőséggel bír szerte a világon.

Az ehhez kapcsolódó kihívásokat jól ismerjük, hiszen egyre aszályosabb és szárazabb évekkel nézünk szembe (…) Hatékony vízgazdálkodás nélkül elképzelhetetlen Közép-Európa és azon belül Magyarország jövője"

- figyelmeztetett Magyar Levente utána pedig aláhúzta, hogy Magyarország továbbra is stabil befektetői környezetet, stabil gazdasági képet mutat.

Ukrajnában háború van, Romániában brutális megszorításokkal próbálják a költségvetést sínen tartani (…). Olyan életszínvonal-csökkenés zajlik Romániában, amilyet Közép-Európában régen nem láttunk. A szlovákok szintén adóemelésekre kényszerülnek. Szerbiában véres tüntetések vannak. Ausztriában már harmadik éve zuhan a gazdasági teljesítmény. És ehhez képest Magyarországon, ha még szerény mértékben is, de évről évre sikerült gazdasági teljesítményt növelni, legalábbis az utóbbi negyedévekre ez jellemző volt, és nem kellett olyan eszközökhöz folyamodni, és nem is fog a kormány olyan eszközökhöz folyamodni a költségvetés stabilitásának a megőrzése érdekében, mint amilyenekre a szomszédaink jó néhányan kényszerülnek"

- tette hozzá.