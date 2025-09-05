Magyar Péter adóemelési terve is brüsszeli igényeket szolgál ki

Nem kérdés: Magyar Péter a durva adóemelésben, az adókedvezmények megszüntetésében is Brüsszel alázatos szolgája– közölte Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője közösségi oldalán úgy fogalmazott, ne legyen kétségünk: ugyanezt csinálná a rezsicsökkentés megszüntetésével, a 13. havi nyugdíj elvételével, és a családi adókedvezmények teljes felszámolásával.



Ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

A Magyar Nemzet felidézte, a Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont

már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Az Origo is megírta, Tarr Zoltán több ízben is arról beszélt, a párt adóterveiről nem lehet beszélni, miként sok minden másról sem, de ha megnyerik a választást, mindent lehet majd. Az etyeki tiszás fórumon Tarr a előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt: