Agresszió, lökdösődés, gyűlölet: ez a Tisza Párt igazi arca

A videó első jelenete rögtön árulkodó: Magyar Péter kocsijába ülve egyszerűen becsapja az ajtót a riporterek előtt, akik kérdéseket szerettek volna feltenni neki. Ez a gesztus tökéletesen jelképezi a Tisza Párt vezetőjének stílusát – arrogancia, elutasítás, a nyilvánosság kizárása.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Ruszin-Szendi Romulusz tettlegességig fajult

A következő felvételeken a párt katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz lökdösi a Mandiner riporterét. Ez az agresszív magatartás újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt köreiben nem a párbeszéd, hanem az erőszakos fellépés az elfogadott norma.

„Akasztásról” kiabálnak a tiszás szimpatizánsok

A videó legsokkolóbb része azonban az, amikor tiszás támogatók hangosan óbégatják:

Akasszuk fel a királyokat!”

A politikai erőszak nyílt felvállalása súlyosan veszélyezteti a köznyugalmat, és világosan mutatja, hogy a Tisza Párt nem a demokratikus vita, hanem az indulatok és a gyűlölet politikáját választotta.

A jobboldal az erőszak ellen, de Magyar Péterrel szemben

Orbán Viktor világossá tette: a jobboldal értékei között nincs helye az agressziónak. A Fidesz és szövetségesei a békét, a rendet és a biztonságot képviselik, szemben a Tisza Párt szélsőséges és veszélyes módszereivel. A választóknak dönteniük kell: erőszak vagy béke, kordonok és lökdösődés vagy nyugodt építkezés.