Hiába Magyar Péter kríziskommunikációja, a magyarok kétharmada nem hisz neki az adóemelés ügyében

Az Alapjogokért Központ szombaton közölt felmérése szerint a szavazókorú magyarok 63 százaléka szerint a 2026-os választások után a Tisza Párt megemeli az adókat. A kutatóintézet számai szerint mindössze a megkérdezettek 32 százaléka hisz Magyar Péternek, aki a botrány kirobbanása óta látványos kármentésbe kezdett. A kiszivárgott javaslat alapján a Fideszt támogatók 86, de még a Tisza szimpatizánsok 32 százaléka is adóemeléstől tart. Sőt, a 18-39 éves korosztály 60 százaléka is, ami az őket érintő adókedvezmények ismeretében aligha jelent jót Magyar Péterék számára.

Magyar Péter számára kellemetlen felmérés érkezett: a magyarok nagy többsége adóemelést vár tőle és a pártjától. Forrás: Alapjogokért Központ

Magyar Péter elvesztette a nyarat

Az Alapjogokért Központ annak a kiszivárgott adóemelési tervnek az utóhatásait mérte meg, amely szerint a Tisza kormányra kerülése esetén 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást itthon. A kutatóközpont értékelése szerint a Tisza elvesztette a nyarat, és az őszi szezon rajtjakor is beragadt. Ezért a hétvégén figyelemeltereléssel próbálkoznak: a kormánypártok kötcsei eseményét igyekeznek megzavarni azért, hogy ne az adóemelési terveikről legyen szó.

Az Alapjogokért Központ úgy véli, hogy a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat. "A Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket; az édesanyák SZJA-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon Start Programot; a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg, sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz-ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét" - sorolták azokst a fejleményeket, amelyek a kormánypártok dominanciáját mutatják.