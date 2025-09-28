One man show hazugságokra építve – Magyar Péter politikai csődje

Magyar Péter ismételten alaptalan vádakkal próbálta politikai célokra felhasználni a Szőlő utcai ügyet, miközben a vizsgálatok egyértelműen tisztázták: sem pedofil bűncselekmény, sem politikus nem merült fel az intézet körül. Az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint viszont külföldi titkosszolgálatok befolyása kimutatható – például Kuslits Gábor és Káncz Csaba nevével összefüggésben. Mindeközben kiderült, hogy a botrány kulcsfigurája kapcsolatban állt az MI6-szel, valamint Márki-Zay Péterrel és újabban Magyar Péterrel is. De nem ez az első álhírbotrány, amibe Magyar Péter belekeveredik – erről ír a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt elnöke teljes pályás támadást indított a kormány fiatalokat segítő programja ellen, miközben állításait semmi sem támasztotta alá. Magyar Péter azt hazudta, hogy az ingatlanárak két hét alatt 20 százalékkal nőttek a program miatt, majd azt jósolta, ősszel újabb 20 százalékos emelkedés jön. Valójában a baloldali politikus minden fórumon rémhíreket terjesztett, miközben a tények nem igazolták állításait.
Magyar Péter még abban is hajlandó volt részt venni, hogy a Gulyáságyú Média légből kapott állításait terjessze arról, hogy Orbán Viktor zebrákat tart Hatvanpusztán. A Vál-völgye Vadásztársaság hivatalos közleményben cáfolta a hazugságokat, egyértelművé téve: az állatok minden esetben rehabilitált példányok, jogszerű tartással. Magyar Péter azonban ismét lelepleződött, amikor kiderült: semmi köze a valósághoz a rémhírnek.
A baloldali sajtó, élén a Magyar Hanggal, kitalált egy történetet, miszerint Bassár el-Aszad gépe Budapesten landolt. Bár gyorsan kiderült, hogy egy 12 évvel ezelőtti felvétellel próbálták átverni az olvasókat, Magyar Péter az utolsó pillanatig kötötte az ebet a karóhoz. Az ATV-ben és a Klubrádióban is tovább mantrázta a cáfolt történetet, figyelmen kívül hagyva a Budapest Airport, a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Hang saját bocsánatkérését is.
Magyar Péter a tavalyi árvíz idején is a kormány támadását választotta: posztjaiban azt állította, nem történtek fejlesztések, hiányoznak a katonák a gátakról, és csak civilek dolgoznak. A Patrióta videója azonban részletesen megmutatta, hogy az elmúlt években 68 kilométernyi árvízvédelmi beruházás valósult meg, a Mosoni-Duna, a Szigetköz és a Visegrád térsége is komoly fejlesztéseket kapott. Orbán Viktor és Áder János személyesen is ott voltak a gátakon, szemben Magyar Péter hamis állításaival.
A közmédia dokumentumokkal bizonyította: 2022 és 2023 között 6764 meghívást küldtek ellenzéki politikusoknak, ebből mindössze 161-et fogadtak el. A DK például 888 alkalomból egyszer jelent meg, míg a Momentum 920-ból tízszer. Magyar Péter ezzel szemben nyilvánosan azt hazudta, hogy a közmédia nem ad teret az ellenzéknek – miközben a számok éppen az ellenkezőjét mutatják.
A Vitnyéden zajló felújítási munkák miatt Magyar Péter azonnal rémhírterjesztésbe kezdett, azt állítva, hogy migránstábor épül. Orbán Viktor személyesen cáfolta, hogy ilyesmire sor kerülne, és a térség fideszes képviselője, Gyopáros Alpár is világossá tette: szó sincs táborépítésről. A Tisza vezetője ezzel is Brüsszel álláspontját képviseli, miközben szándékosan félelmet kelt a magyar emberekben.