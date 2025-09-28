One man show hazugságokra építve – Magyar Péter politikai csődje

Magyar Péter ismételten alaptalan vádakkal próbálta politikai célokra felhasználni a Szőlő utcai ügyet, miközben a vizsgálatok egyértelműen tisztázták: sem pedofil bűncselekmény, sem politikus nem merült fel az intézet körül. Az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint viszont külföldi titkosszolgálatok befolyása kimutatható – például Kuslits Gábor és Káncz Csaba nevével összefüggésben. Mindeközben kiderült, hogy a botrány kulcsfigurája kapcsolatban állt az MI6-szel, valamint Márki-Zay Péterrel és újabban Magyar Péterrel is. De nem ez az első álhírbotrány, amibe Magyar Péter belekeveredik – erről ír a Magyar Nemzet.

Magyar Péter. Fotó: Magyar Nemzet

Otthon Start Program: rémhírkeltés az árak ügyében

A Tisza Párt elnöke teljes pályás támadást indított a kormány fiatalokat segítő programja ellen, miközben állításait semmi sem támasztotta alá. Magyar Péter azt hazudta, hogy az ingatlanárak két hét alatt 20 százalékkal nőttek a program miatt, majd azt jósolta, ősszel újabb 20 százalékos emelkedés jön. Valójában a baloldali politikus minden fórumon rémhíreket terjesztett, miközben a tények nem igazolták állításait.

Zebrák Hatvanpusztán: újabb kamu

Magyar Péter még abban is hajlandó volt részt venni, hogy a Gulyáságyú Média légből kapott állításait terjessze arról, hogy Orbán Viktor zebrákat tart Hatvanpusztán. A Vál-völgye Vadásztársaság hivatalos közleményben cáfolta a hazugságokat, egyértelművé téve: az állatok minden esetben rehabilitált példányok, jogszerű tartással. Magyar Péter azonban ismét lelepleződött, amikor kiderült: semmi köze a valósághoz a rémhírnek.

Aszad-gép: teljes lebukás

A baloldali sajtó, élén a Magyar Hanggal, kitalált egy történetet, miszerint Bassár el-Aszad gépe Budapesten landolt. Bár gyorsan kiderült, hogy egy 12 évvel ezelőtti felvétellel próbálták átverni az olvasókat, Magyar Péter az utolsó pillanatig kötötte az ebet a karóhoz. Az ATV-ben és a Klubrádióban is tovább mantrázta a cáfolt történetet, figyelmen kívül hagyva a Budapest Airport, a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Hang saját bocsánatkérését is.