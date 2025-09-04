Magyar Péter átverte a saját támogatóit is: brutális adóemelésre készül a Tisza Párt

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a Nemzet Hangja nevű online szavazásra hivatkozva még idén tavasszal azt ígérte, egységes 9 százalékos szja-t vezetnek be. A napvilágra került belső párt feljegyzések alapján a valóságban viszont a tiszás vezető és szakértői gárdája adóemelést tervez.

Magyar Péter még a saját szavazóit is megvezette. Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter ígéreteivel szemben valójában adóemelés jönne egy tiszás kormányra kerüléssel

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy Magyar Péter korábbi ígéretéhez képest a párt egy belső anyaga már háromkulcsos, progresszív rendszert tartalmaz:

5 millió forintig: 15%,

5–15 millió között: 22%,

15 millió fölött: 33% adótartalommal.

Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adóhoz képest a magyar munkavállalók kétharmada rosszabbul járna. A Tisza Párt belső tervei alapján tehát a választóknak tett tavaszi ígéretek és a valóság között óriási szakadék tátong. Az egységes adócsökkentés helyett adóemelés jönne, amely a magyar családok pénztárcáját terhelné meg.

Mindenkit érintene a Tisza-adó

A számítások szerint a Tisza-terv a budapestiektől venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkretenné.

Példák a Magyar Péterék által tervezett adóváltozásokból következő anyagi veszteségekre:

Átlagfizetésű dolgozó: havi 20 ezer forint mínusz (évi 242 ezer).

Pedagógus: havi 30 ezer forinttal kevesebb (évi 364 ezer).

Ápoló: havi 23 ezer mínusz (évi 280 ezer).

Rendőr: havi 13 ezer mínusz (évi 154 ezer).

Katona: havi 39 ezer mínusz (évi 476 ezer).

Orvos: havi 264 ezer mínusz (évi több mint 3,1 millió).

A fiatalokat és a családokat különösen sújtaná az adóemelés:

Egy 25 év alatti fiatal évi 1,29 millió forinttal kapna kevesebbet.

Egy egygyermekes család évi 1,8 millió forintot veszítene.

Egy kétgyermekes család évi 2,8 millió forinttal járna rosszabbul.

Három gyermek esetén a kiesés meghaladná a 4,2 millió forintot.



Mint ismeretes, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.