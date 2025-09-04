Magyar Péter átverte a saját támogatóit is: brutális adóemelésre készül a Tisza Párt

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a Nemzet Hangja nevű online szavazásra hivatkozva még idén tavasszal azt ígérte, egységes 9 százalékos szja-t vezetnek be. A napvilágra került belső párt feljegyzések alapján a valóságban viszont a tiszás vezető és szakértői gárdája adóemelést tervez.
Az Index hozta nyilvánosságra, hogy Magyar Péter korábbi ígéretéhez képest a párt egy belső anyaga már háromkulcsos, progresszív rendszert tartalmaz:
Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adóhoz képest a magyar munkavállalók kétharmada rosszabbul járna. A Tisza Párt belső tervei alapján tehát a választóknak tett tavaszi ígéretek és a valóság között óriási szakadék tátong. Az egységes adócsökkentés helyett adóemelés jönne, amely a magyar családok pénztárcáját terhelné meg.
A számítások szerint a Tisza-terv a budapestiektől venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkretenné.
Példák a Magyar Péterék által tervezett adóváltozásokból következő anyagi veszteségekre:
A fiatalokat és a családokat különösen sújtaná az adóemelés:
Mint ismeretes, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.
Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet
– fogalmazott Tarr Zoltán.