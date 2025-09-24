Magyar Péter teljesen behódol Brüsszel migránspolitikájának, még a forrásmegvonást is támogatja

Az Alapjogokért Központ igazgatója rámutatott, a jelentésben az áll: az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a Bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Magyar Péter behódolt

Felidézte, az elmúlt egy-két napban a baloldali „sajtó” heves kritikával illette az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” kampányát. A kifogások fő fókusza az „az a baj, hogy továbbmennek" elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az „uszító” kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal „riogat", hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat - tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

Szánthó Miklós leszögezte, nem mintha az elmúlt 10 év nem bírna ez ügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak - részünkről viszonzatlanul maradó - segítséggel. A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét.

Közölte, a dokumentum azt követeli

az Európai Bizottságtól, hogy "fagyassza be" a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja, a legtöbb migránstól megtagadja a Magyarország területére való belépést és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést

(mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja), meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogai tekintetében, (mert legfeljebb az ország külföldi nagykövetségein lehet menedékkérelmet előterjeszteni), továbbá hogy

az úgynevezett 'Stop Soros' jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit

(mert bünteti a Soros-hálózat migrációszervezését).