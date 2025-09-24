Hírlevél

Magyar Péter

Magyar Péter teljesen behódol Brüsszel migránspolitikájának, még a forrásmegvonást is támogatja

Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, hogy a határvédelem miatt fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat – írta Szánthó Miklós arról a hazánkról szóló jelentéstervezetről, melyet Magyar Péter kollégái nyújtottak be hétfőn az EP LIBE-bizottságának.
Az Alapjogokért Központ igazgatója rámutatott, a jelentésben az áll: az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a Bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber react during a meeting with local press in a Budapest's hotel Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

 

Magyar Péter behódolt

Felidézte, az elmúlt egy-két napban a baloldali „sajtó” heves kritikával illette az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” kampányát. A kifogások fő fókusza az „az a baj, hogy továbbmennek" elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az „uszító” kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal „riogat", hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat - tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy 

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

Szánthó Miklós leszögezte, nem mintha az elmúlt 10 év nem bírna ez ügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak - részünkről viszonzatlanul maradó - segítséggel. A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét. 

Közölte, a dokumentum azt követeli

 az Európai Bizottságtól, hogy "fagyassza be" a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja, a legtöbb migránstól megtagadja a Magyarország területére való belépést és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést 

(mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja), meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogai tekintetében, (mert legfeljebb az ország külföldi nagykövetségein lehet menedékkérelmet előterjeszteni), továbbá hogy 

az úgynevezett 'Stop Soros' jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit 

(mert bünteti a Soros-hálózat migrációszervezését).

Hozzátette, a dokumentum szerint - melyet a hétfői LIBE-ülésen a tiszás Néppárt is teljes mértékben támogatott - 

minden forrást be kell fagyasztani, mindaddig, míg Magyarország meg nem szünteti a fenti szabályokat.

Azok után, hogy a tiszás Kollár Kinga örvendezett az uniós források felfüggesztésének, majd megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását, a Tisza most a Néppárton keresztül a migrációellenes intézkedések feladását, ellenkező esetben az összes uniós forrás végleges befagyasztását követeli.

A Tisza nemcsak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti 

- és mondjuk ki: csak azért nem hazaárulók, mert semmi nem utal arra, hogy Magyarország lenne a hazájuk.

 

