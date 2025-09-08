Magyar Péter beismerte, hogy adóemelésre készül a Tisza

Ilyen egy tökéletes beismerés! – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új Facebook-bejegyzésében annak kapcsán, hogy

Magyar Péter egy nyilatkozatával gyakorlatilag megerősítette a pártja több prominensének a Tisza-adó terveire vonatkozó kijelentéseit.

Magyar Péter gyakorlatilag megerősítette a párttársai által hangoztatott adóemelési terveket

Fotó: Facebook

A videóban ugyanis Magyar azt mondja: „nyilván ha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor irányadónak tekinthető, igen”. Márpedig

Tarr Zoltán – aki alelnöki pozíciót tölt be a Tiszában – a párt etyeki fórumán a következőképpen fogalmazott: „Most nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

– Nem a Fidesz találta ki. Nem a mesterséges intelligencia csinálta. Nincs megvágva. Magyar Péter maga mondja el, hogy a Tisza-alelnök Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó. Magyar Péter ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót. Ha hagyjuk – fűzte mindehhez Menczer Tamás.