Magyar Péter beismerte, hogy adóemelésre készül a Tisza

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter szavai megerősítik Tarr Zoltán botrányos kijelentéseit a Tisza-adóról – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás egy bejegyzésében. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza-vezér e nyilatkozatával gyakorlatilag beismeri a párt adóemelési terveit.
Ilyen egy tökéletes beismerés! – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új Facebook-bejegyzésében annak kapcsán, hogy 

Magyar Péter egy nyilatkozatával gyakorlatilag megerősítette a pártja több prominensének a Tisza-adó terveire vonatkozó kijelentéseit. 

Magyar Péter kínosan magyarázkodik.
Magyar Péter gyakorlatilag megerősítette a párttársai által hangoztatott adóemelési terveket
Fotó: Facebook

A videóban ugyanis Magyar azt mondja: „nyilván ha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor irányadónak tekinthető, igen”. Márpedig 

Tarr Zoltán – aki alelnöki pozíciót tölt be a Tiszában – a párt etyeki fórumán a következőképpen fogalmazott: „Most nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. 

– Nem a Fidesz találta ki. Nem a mesterséges intelligencia csinálta. Nincs megvágva. Magyar Péter maga mondja el, hogy a Tisza-alelnök Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó. Magyar Péter ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót. Ha hagyjuk – fűzte mindehhez Menczer Tamás. 

 

