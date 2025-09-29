Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti a Tisza-adós lebukás miatt

Botrányosnak nevezi a Fővárosi Törvényszék ítéletét Magyar Péter: szerinte az „orbáni propagandalappá silányított Indexet” megvédte a törvényszék. Magyar szerint az ítélet „a diktatúrákat idézi”.

Magyar Péter ideges: lebukott a Tisza Párt. Fotó: Mirkó István

A Tisza Párt elnöke – dühében, mert az Index lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit és a többkulcsos szja-t – a jogállam totális megcsúfolásáról ír posztjában, és fenyegetőzik is. Azt írja: „195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Mint az ismeretes, Magyar augusztus 30-án jelentette be, hogy sajtó-helyreigazítási pert indít az Index ellen, miután az nyilvánosságra hozta: belső dokumentumok szerint kormányra kerülésük esetén háromkulcsos progresszív szja bevezetését tervezi a párt.