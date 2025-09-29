Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Magyar Péter

Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti a Tisza-adós lebukás miatt

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter nem képes feldolgozni, hogy az Index lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit. Dühében már a bíróságot fenyegeti, és ezt nem is próbálja leplezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza-csomagFővárosi Törvényszék

Botrányosnak nevezi a Fővárosi Törvényszék ítéletét Magyar Péter: szerinte az „orbáni propagandalappá silányított Indexet” megvédte a törvényszék. Magyar szerint az ítélet „a diktatúrákat idézi”. 

Magyar Péter ideges: lebukott a Tisza Párt. Fotó: Mirkó István
Magyar Péter ideges: lebukott a Tisza Párt. Fotó: Mirkó István

A Tisza Párt elnöke – dühében, mert az Index lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit és a többkulcsos szja-t – a jogállam totális megcsúfolásáról ír posztjában, és fenyegetőzik is. Azt írja: „195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Mint az ismeretes, Magyar augusztus 30-án jelentette be, hogy sajtó-helyreigazítási pert indít az Index ellen, miután az nyilvánosságra hozta: belső dokumentumok szerint kormányra kerülésük esetén háromkulcsos progresszív szja bevezetését tervezi a párt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!