Sajtóértesülés: egy adóemelés-hívő szakértőt nevezhet ki Magyar Péter a Tisza gazdasági vezetőjének

Magyar Péter tegnap az ATV műsorában többek között arról beszélt, hogy legalább legalább két gazdasági szakértőt fog vasárnap bemutatni Kötcsén. A Tűzfalcsoport a kijelentés kapcsán utánajárt, hogy kik lehetnek az érintett személyek. Párton belüli forrásra hivatkozva azt írták, hogy az egyik ilyen szakértő-jelölt Bod Péter Ákos, Antall József által bő egy évig hivatalban tartott, bukott ipari és kereskedelmi minisztere lehet. A blog szerint a választás kézenfekvőnek tűnik, hiszen a volt jegybankelnök többször is szerepelt a Tiszához köthető kontroll.hu-n.

Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke most Magyar Péter mellett kaphat pozíciót.

Fotó: Huszár Márk

Gyűlnek Magyar Péter körül az adóemelés-pártiak

Arról nem is beszélve, hogy programja több ponton átfedést mutat a Tisza gazdasági terveivel. Ilyen például a Tisza Párt kiszivárgott munkaanyagában található progresszív adózás kérdése.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, február végén a győri Híd Tisza Sziget vendége volt Bod Péter Ákos, ahol a közgazdász előadása végén kérdésre kapott válaszában arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, Magyar Péterék át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre. Arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről.

Júniusban látott napvilágot a hír, hogy félszáz közéleti szereplő írt támogató hangvételű nyílt levelet az ukrán népnek. A levél a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz is köthető, az aHang oldalán jelent meg, és Bod Péter Ákos is ott volt az aláírók között. A

2022 májusban pedig a rezsicsökkentésnek ment neki Bod Péter Ákos. A szakértő szerint "rettentő sokba van a költségvetésnek a 2014-es szinten beragadt rezsitarifák fenntartása". Ahogy mi is cikkeztünk róla, legutóbb Surányi György, volt MNB-elnök, Magyar Péter jelenlegi tanácsadója szintén kritizálta a kormányzati intézkedést.

