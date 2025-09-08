Magyar Péter bort iszik és vizet prédikál – ez a Tisza valódi gazdasági programja

Kötcse óta még inkább arról beszél az ország, hogy a Tisza Párt jelentős adóemelést hajtana végre, ha 2026-ban kormányra kerülne. Mint arról az Origo is többször beszámolt, az Index által publikált feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – Dálnoki Áron vezetésével – egy összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak, írja a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos adósáv.
Mindezt azok után, hogy Magyar Péter korábban többször is a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.
A Tisza Párt még tavasszal körkérdést intézett szimpatizánsaihoz a Nemzet Hangja konzultáció keretében. A kérdés így hangzott: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.
Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elszólta magát, kikotyogva, hogy a Tisza Párt átalakítaná a teljes szja-rendszert. A politikus a júliusi, etyeki beszédében elejtette: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban „nem lehet beszélni”.
„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – fogalmazott Tarr Zoltán.
A Tisza Párt dokumentuma szerint az áfa csökkentése, s egyúttal a progresszív adózás visszaállítása lenne indokolt. Egy százalékpontos áfacsökkentés nagyjából háromszázmilliárd hiányt okoz a költségvetésben, amit pótolni kell.
Ráadásul az áfa-csökkentés közvetetten a multik támogatása, a kereskedők ugyanis lenyelnék a különbözetet.
Magyar Péter az augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, miszerint tiltsák ki az orosz energiahordozókat az EU-ból. A Tisza vezére bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené. Az európai energiapiac elmúlt évei bizonyították, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez. A kínálat mesterséges szűkítése hatására ugyanis az árak emelkednek, az eladók piaci ereje növekszik, ami újabb függési viszonyt teremt.
A Századvég elemzése szerint az új díjak jelentősen meghaladnák a hatályos, hatóságilag szabályozott árszinteket. A lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének.
Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint.
Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene.