Magyar Péter bort iszik és vizet prédikál – ez a Tisza valódi gazdasági programja

Tarr Zoltán: „Nem lehet erről beszélgetni”

Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elszólta magát, kikotyogva, hogy a Tisza Párt átalakítaná a teljes szja-rendszert. A politikus a júliusi, etyeki beszédében elejtette: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban „nem lehet beszélni”.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – fogalmazott Tarr Zoltán.

A Tisza Párt dokumentuma szerint az áfa csökkentése, s egyúttal a progresszív adózás visszaállítása lenne indokolt. Egy százalékpontos áfacsökkentés nagyjából háromszázmilliárd hiányt okoz a költségvetésben, amit pótolni kell.

Ráadásul az áfa-csökkentés közvetetten a multik támogatása, a kereskedők ugyanis lenyelnék a különbözetet.

Magyar Péterék a rezsit is megemelnék

Magyar Péter az augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, miszerint tiltsák ki az orosz energiahordozókat az EU-ból. A Tisza vezére bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené. Az európai energiapiac elmúlt évei bizonyították, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez. A kínálat mesterséges szűkítése hatására ugyanis az árak emelkednek, az eladók piaci ereje növekszik, ami újabb függési viszonyt teremt.

A Századvég elemzése szerint az új díjak jelentősen meghaladnák a hatályos, hatóságilag szabályozott árszinteket. A lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének.

Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint.