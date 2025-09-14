Magyar Péter már megint nem bontotta ki az igazság minden részletét

Magyar Péter politikai hasznot remélve ismét jókorát csúsztatott Facebook-bejegyzésében. A poszt apropója Jeszenszky Zsolt Hír TV Komment című műsorában tett megjegyzése volt, aki a baloldal felelősségéről beszélt Charlie Kirk megölése kapcsán – írta a Magyar Nemzet.

Jeszenszky Zsolt konzervatív véleményvezér, a Politikai hobbista szerkesztő-műsorvezetője (Fotó: Ladoczki Balázs/Origo)

Magyar Péter fogást keresett rajta, nem jött össze.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

„A jobboldalnak is vannak szélsőségesei. Mi a jobboldalon a szélsőségeseinket megvetjük. A baloldal hősként ünnepli a szélsőségeseit.

Az a cunami, ami most a közösségi médiában árad, akik örülnek, TikTok-videókat töltenek föl, hogy »jaj de jó, meghalt a Charlie Kirk«, és gúnyos hangvételben beszélnek, egészen elképesztő.”

idézi a lap, majd hangsúlyozza Jeszenszky szavait:

„Mi ilyeneket nem csinálunk, és az ellenfeleinket sem akarjuk megölni.”

Jeszenszky ezután úgy folytatta: „Biztos van egy csomó ember a másik oldalon, akit nem szeretünk. Tudnék is mondani ilyet. Majd ezt jól ki lehet forgatni. Mondjuk a Molnár Áron, aki legnagyobb kretén, a Puzsér, aki a legagresszívabb, vagy mondjuk a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb. Bár megjegyzem, ő egyébként nem egy rosszindulatú ember, csak szerintem túl sokat veri a farkát, és a sátán, a démonok már megszállták őt egy ideje. Ha ezek közül valaki meghalna, b…szd meg, egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.”

és ismételten így fogalmazott:

„De nem kívánjuk a halálukat ezeknek az embereknek.”

Magyar Péter Jeszenszky megjegyzését kiragadva a kontextusából azt írta: „»Ha valaki közülük meghalna, valószínűleg csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.« Ez hangzott el három ellenzékinek mondott közéleti szereplő kapcsán a Hír TV-ben Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségesétől, a kötcsei polgári piknik egyik arcától. A műsorban öten ültek és az adás ment tovább, mintha semmi nem történt volna.”

A baloldalról is jött válasz Magyar Péter részére

„Magyar Péter az imént a Hír TV minapi Komment műsora kapcsán csak a féligazságot írta meg. Elnök úr, tessék a teljes igazságot megírni!

Az Index pedig interjút készített Jeszenszkyvel, aki így reagált Magyar Péter bődületes csúsztatására: