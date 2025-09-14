Magyar Péter már megint nem bontotta ki az igazság minden részletét

Magyar Péter politikai hasznot remélve ismét jókorát csúsztatott Facebook-bejegyzésében. A poszt apropója Jeszenszky Zsolt Hír TV Komment című műsorában tett megjegyzése volt, aki a baloldal felelősségéről beszélt Charlie Kirk megölése kapcsán – írta a Magyar Nemzet.
„A jobboldalnak is vannak szélsőségesei. Mi a jobboldalon a szélsőségeseinket megvetjük. A baloldal hősként ünnepli a szélsőségeseit.
Az a cunami, ami most a közösségi médiában árad, akik örülnek, TikTok-videókat töltenek föl, hogy »jaj de jó, meghalt a Charlie Kirk«, és gúnyos hangvételben beszélnek, egészen elképesztő.”
idézi a lap, majd hangsúlyozza Jeszenszky szavait:
„Mi ilyeneket nem csinálunk, és az ellenfeleinket sem akarjuk megölni.”
Jeszenszky ezután úgy folytatta: „Biztos van egy csomó ember a másik oldalon, akit nem szeretünk. Tudnék is mondani ilyet. Majd ezt jól ki lehet forgatni. Mondjuk a Molnár Áron, aki legnagyobb kretén, a Puzsér, aki a legagresszívabb, vagy mondjuk a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb. Bár megjegyzem, ő egyébként nem egy rosszindulatú ember, csak szerintem túl sokat veri a farkát, és a sátán, a démonok már megszállták őt egy ideje. Ha ezek közül valaki meghalna, b…szd meg, egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.”
és ismételten így fogalmazott:
„De nem kívánjuk a halálukat ezeknek az embereknek.”
Magyar Péter Jeszenszky megjegyzését kiragadva a kontextusából azt írta: „»Ha valaki közülük meghalna, valószínűleg csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.« Ez hangzott el három ellenzékinek mondott közéleti szereplő kapcsán a Hír TV-ben Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségesétől, a kötcsei polgári piknik egyik arcától. A műsorban öten ültek és az adás ment tovább, mintha semmi nem történt volna.”
„Magyar Péter az imént a Hír TV minapi Komment műsora kapcsán csak a féligazságot írta meg. Elnök úr, tessék a teljes igazságot megírni!
Az Index pedig interjút készített Jeszenszkyvel, aki így reagált Magyar Péter bődületes csúsztatására:
„Azt a mondatomat kiragadják a kontextusából, ami pontosan az ellenkezőjét jelenti, mint amit próbálnak belőle kihozni. Ugyanis azt mondtam, hogy ne legyünk álszentek, mert valóban, hogyha valamelyik politikai ellenfelünkkel történne valami, akkor nem lennénk szomorúak. Ők se lennének szomorúak, ha velünk történne valami. Ez nem szép dolog, de az emberi természet ilyen” – fogalmazott.
Majd azzal a hasonlattal élt:
„Ha a magyar–portugál mérkőzés előtt Cristiano Ronaldót valamilyen baleset érné, akkor nem dőlnénk a kardunkba. De ez nem azt jelenti, hogy azt kívánjuk, hogy őt bármilyen baleset érje.”